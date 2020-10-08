 

Назван ТОП-5 наиболее доходных машин АвтоВАЗа

08.10.2020, 23:15, Разное

Автоэксперты составили ТОП-5 наиболее доходных машин АвтоВАЗа за период с января по сентябрь 2020 года. Лидирующая позиция среди самых прибыльных молей досталась Lada Vesta.
Согласно результатам отчета, общая выручка от реализации Lada Vesta, чья базовая комплектация и оснащение может составить конкуренцию многим иномаркам, оказалась 43,3 миллиарда рублей. Такая сумма была получена после продажи более 60 000 автомобилей.

На втором месте располагается Lada Granta, результат продаж которой после 8 месяцев составляет 37,06 миллиардов рублей. На российском рынке было реализовано 71 223 модели. Автомобиль является наиболее доступным по стоимости в линейке машин отечественного автоконцерна, не зависимо от типа кузова и комплектации.

Как пишет “НьюИнформ”, третья позиция в пятерке самых доходных авто досталась Lada Largus, чье семейство включает кроссовер, универсал, фургон и компактвэн. Показатели продаж моделей за отчетный период составили 15,7 миллиардов рублей после реализации 22 056 машин. Четвертое место заняла Lada Xray. Модели данной марки приобрели 12 282 отечественных автолюбителей, выложив за них 8,2 миллиарда в общей сумме. Завершает рейтинг Lada 4×4, проданная за 9,2 миллиарда рублей в количестве 16 172 единиц.



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