Лже-Тихановская участвовала в заседании парламента Дании. Ее разоблачили после вопроса о борделях для животных

08.10.2020, 23:10, Новости дня

На закрытом онлайн-заседании комитета по международным делам Фолькетинга (парламента Дании) приняло участие лицо, выдававшее себя за лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую. Об этом 8 октября сообщила пресс-служба парламента.

В начале встречи лже-Тихановская и ее помощники заявили, что у них возникли проблемы с камерой на компьютере, поэтому политика якобы невозможно увидеть. Спустя примерно 40 минут участники заседания поняли, что произошел подлог, встреча была прервана.

Датские парламентарии связались с представителями Тихановской и узнали, что ее не было на связи во время заседания, а кто-то другой играл ее роль.

В ходе встречи не было сказано ничего, что могло бы поставить под угрозу официальную внешнеполитическую линию Дании, отмечает пресс-служба.

– Надеюсь, что это всего лишь грубая шутка, но меня явно беспокоит, что безопасность собрания нарушена. Это повод для размышлений, – сказал глава комитета Мартин Лидегор.

Датский канал TV2 выяснил, как парламентарии догадались о том, что кое-что пошло не так. Внезапно “Тихановская” переменила тему разговора и поинтересовалась, как в Дании обстоят дела с “борделями для животных”. Замглавы комитета Майкл Оструп Йенсен заявил телеканалу, что политики ответили на внезапный вопрос, пока связь не была отключена. По словам Йенсена, интерфейс аккаунта, с которого подставное лицо выходило на связь, был точь-в-точь такой же, как у настоящей Тихановской.

Мем о “борделях с животными”, якобы существующими в Дании, распространили европейские сатирические СМИ, его подхватили некоторые российские сайты. В сентябре депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев всерьез цитировал новость о том, что в Дании насилуют черепах, в эфире телеканала “Россия 1”.

Пранкер Вован в беседе с Reuters не исключил, что РФ имеет отношение к появлению лже-Тихановской на заседании датского парламента, но подробности пообещал предоставить на следующей неделе.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил глава государства Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Тихановская после выборов была вынуждена покинуть Беларусь.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе Дания, не признали инаугурацию Лукашенко.