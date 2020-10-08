 

Кольченко признали невиновным по делу о беспорядках возле посольства Беларуси

08.10.2020, 23:10, Новости дня

Киевский апелляционный суд 8 октября отменил наказание и закрыл административное дело по обвинению активиста, бывшего политзаключенного Александра Кольченко в мелком хулиганстве. Об этом проекту “Ґрати” рассказала адвокат Евгения Закревская.

Во время потасовки на акции протеста под посольством Беларуси в Киеве 10 августа полицейские задержали Кольченко и еще нескольких левых активистов. Шевченковский районный суд Киева назначил экс-политзаключенному 40 часов общественных работ за участие в беспорядках и нецензурную брань.

На сегодняшнем заседании апелляционный суд изучил видео с акции у посольства, снятое незадолго до задержания, а также заслушал пояснения полицейского, который нес там службу. Закревская сообщила, что его показания противоречили показаниям его коллег и не соответствовали видеозаписи.

“Он на ходу придумывал действия Кольченко, которые могли бы подпасть под определение хулиганских. Но никаких сведений ни в рапортах, ни в показаниях свидетелей о хулиганских действиях Кольченко нет”, – отметила адвокат.

В итоге суд отменил решение первой инстанции и закрыл дело в связи с отсутствием основания для составления админпротокола.

В мае 2014 года в Симферополе были арестованы четверо проукраинских активистов: Геннадий Афанасьев, Алексей Чирний, Олег Сенцов и Кольченко. В августе 2015 года российский суд признал их виновными в подготовке терактов в Крыму и поджоге офисов двух партий в Симферополе. Кольченко приговорили к 10 годам колонии.

7 сентября 2019 года между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате “35 на 35”. Среди украинцев, которые вернулись домой, был Кольченко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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