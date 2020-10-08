Президент Кыргызстана заявил что готов к диалогу со всеми, в том числе с объявившим себя премьером Жапаровым

08.10.2020, 23:10, Новости дня

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 8 октября сообщил, что готов к диалогу со всеми политическими силами, включая Садыра Жапарова, который обьявил себя премьер-министром страны. Об этом 24.kg сообщила пресс-секретарь Толгонай Стамалиева.

По ее словам, глава государства возложил большие возможности по легитимизации процессов в Кыргызстане на выдвинутого частью депутатов на пост торага Мыктыбека Абдылдаева.

Стамалиева добавила, что Жээнбеков не принял отставку премьер-министра Кубатбека Боронова, поскольку к нему на подпись не поступало соответствующее заявление.

Утром 8 октября замглавы Совета безопасности Кыргызстана Омурбек Суваналиев сообщил об исчезновении Жээнбекова и премьер-министра Кубатбека Боронова. По его словам, первые лица страны не появлялись на публике с начала протестных акций. Пресс-секретарь президента Стамалиева сказала, что Жээнбеков находится в Бишкеке и “лично проводит переговоры с политическими силами”.

После парламентских выборов, которые состоялись 4 октября, в Бишкеке вспыхнули протесты. Митингующие требовали аннулировать итоги голосования, согласно которым в парламент прошли политические партии “Биримдик” (получила 24,5% голосов), “Мекеним Кыргызстан” (23,88%), “Кыргызстан” (8,76%) и “Бутун Кыргызстан” (7,13%), а оппозиционные политсилы не преодолели семипроцентный барьер.

В ночь на 6 октября в Бишкеке протестующие захватили здание парламента. По данным минздрава Кыргызстана, в ходе столкновений пострадало более тысячи человек, один скончался.

Митингующие добились освобождения из тюрьмы экс-президента страны Алмазбека Атамбаева – адвокаты сообщили, что суд выпустил его под домашний арест. Действующий президент Кыргызстана Жээнбеков заявил, что остается легитимным руководителем страны.

На фоне массовых уличных протестов подали в отставку 6 октября спикер парламента Кыргызстана Дастан Джумабеков и глава правительства Боронов.

Центризбирком страны признал недействительными результаты выборов.

Главы нескольких оппозиционных парламентских партий создали два народных координационных совета. Их члены хотят избрать правительство народного доверия.

6 октября новый спикер парламента Кыргызстана Мыктыбек Абдылдаев заявил, после сообщений в СМИ заседании о назначении Жапарова премьером, что его не назначили, а только представили в качестве кандидата на этот пост.

7 октября парламентская оппозиция инициировала процедуру импичмента президента.