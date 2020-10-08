 

Президент Кыргызстана заявил что готов к диалогу со всеми, в том числе с объявившим себя премьером Жапаровым

08.10.2020, 23:10, Новости дня

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 8 октября сообщил, что готов к диалогу со всеми политическими силами, включая Садыра Жапарова, который обьявил себя премьер-министром страны. Об этом 24.kg сообщила пресс-секретарь Толгонай Стамалиева. 

По ее словам, глава государства возложил большие возможности по легитимизации процессов в Кыргызстане на выдвинутого частью депутатов на пост торага Мыктыбека Абдылдаева. 

Стамалиева добавила, что Жээнбеков не принял отставку премьер-министра Кубатбека Боронова, поскольку  к нему на подпись не поступало соответствующее заявление. 

Утром 8 октября замглавы Совета безопасности Кыргызстана Омурбек Суваналиев сообщил об исчезновении Жээнбекова и премьер-министра Кубатбека Боронова. По его словам, первые лица страны не появлялись на публике с начала протестных акций. Пресс-секретарь президента  Стамалиева сказала, что Жээнбеков находится в Бишкеке и “лично проводит переговоры с политическими силами”.

После парламентских выборов, которые состоялись 4 октября, в Бишкеке вспыхнули протесты. Митингующие требовали аннулировать итоги голосования, согласно которым в парламент прошли политические партии “Биримдик” (получила 24,5% голосов), “Мекеним Кыргызстан” (23,88%), “Кыргызстан” (8,76%) и “Бутун Кыргызстан” (7,13%), а оппозиционные политсилы не преодолели семипроцентный барьер.

В ночь на 6 октября в Бишкеке протестующие захватили здание парламента. По данным минздрава Кыргызстана, в ходе столкновений пострадало более тысячи человек, один скончался.

Митингующие добились освобождения из тюрьмы экс-президента страны Алмазбека Атамбаева – адвокаты сообщили, что суд выпустил его под домашний арест. Действующий президент Кыргызстана Жээнбеков заявил, что остается легитимным руководителем страны.

На фоне массовых уличных протестов подали в отставку 6 октября спикер парламента Кыргызстана Дастан Джумабеков и глава правительства Боронов.

Центризбирком страны признал недействительными результаты выборов.

Главы нескольких оппозиционных парламентских партий создали два народных координационных совета. Их члены хотят избрать правительство народного доверия.

6 октября новый спикер парламента Кыргызстана Мыктыбек Абдылдаев заявил, после сообщений в СМИ заседании о назначении Жапарова премьером, что его не назначили, а только представили в качестве кандидата на этот пост. 

7 октября парламентская оппозиция инициировала процедуру импичмента президента.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.10 / Кольченко признали невиновным по делу о беспорядках возле посольства Беларуси

27.07 / Режим прекращения огня на Донбассе вступил в силу 

13.09 / Пострадавшие от пожара в Краснодаре смогут в понедельник вернуться в квартиры

27.07 / Маас – у России «нет шансов» вернуться в G8 без урегулирования украинского конфликта

02.08 / В Беларуси митинги Тихановской собирают тысячи людей

30.06 / Биржевая цена бензина Аи-95 третий день подряд обновляет исторический рекорд

26.06 / Офицерам Черноморского флота РФ пригрозили увольнением из-за голосования против поправок в конституцию

25.06 / Суд избрал меру пресечения Омеляну

11.08 / В Минске третий день подряд затруднен доступ к интернету

20.07 / Общество: Кого в русской истории могут признать «абьюзерами» и «харрасерами»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска