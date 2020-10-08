Турция закрыла район в Черном море из-за планов испытать С-400

08.10.2020, 23:08, Новости дня

Турецкие власти закрыли район в Черном море вблизи города Синоп с 13 по 16 октября в связи с возможными испытаниями приобретенных у РФ противоракетных комплексов С-400, следует из международного предупреждения для мореплавателей, распространенного морской администрацией страны.

«Учебные стрельбы будут проводиться 13-16 октября», – говорится в предупреждении NAVTEX, в котором указываются координаты опасной для мореплавателей зоны, передает «Интерфакс».

На этой неделе данный район уже объявлялся опасным для мореплавателей до 9 октября в связи с проведением «учебных стрельб». Местные СМИ в Синопе опубликовали фотографии и видео прохождения по городу колонны тяжелых транспортеров с зенитными ракетными комплексами С-400.

Напомним, СМИ сообщали, что Турция во вторник перебросила российские ЗРК С-400 в черноморскую провинцию Самсун, предположительно, для проведения испытаний. Госдеп заявил, что приобретение Турцией российских ЗРК С-400 является «важнейшим препятствием» в ее отношениях с США.