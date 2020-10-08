 

Трамп пообещал американцам бесплатные лекарства от коронавируса

08.10.2020, 23:05, Разное

Президент США Дональд Трамп, который переболел COVID-19, пообещал обеспечить медучреждения страны бесплатными лекарствами от коронавируса. Видеообращение американского лидера опубликовано в его твиттере.

«Я хочу, чтобы у каждого было такое же лечение, как у вашего президента. <…> Не ваша вина, что это случилось, это вина Китая, и Китай заплатит высокую цену за то, что он сделал с этой страной, за то, что сделал со всем миром», — пояснил Трамп.

Он рассказал, что сам провел в медцентре четыре дня. Ключевым, по его словам, стало лекарство Regeneron. «Это было невероятно», — сказал Трамп. Препарат представляет собой смесь двух антител, которые, как считается, усиливают ответ имунной системы человека на коронавирус.

По словам президента США, для него важнее, чем вакцина, доставить препараты в медучреждения, чтобы люди, которые болеют, почувствовали себя лучше. Однако он отметил, что многие компании работают над разработкой американской вакцины COVID-19.

Коронавирус у Трампа и его жены Мелании обнаружили на прошлой неделе. Президент США ушел на самоизоляцию после того, как инфекция подтвердилась у его помощницы Хоуп Хикс. NYT сегодня сообщила, что на лечение Трампа было потрачено свыше 100 тысяч долларов. По данным ABC News, всего в Белом доме коронавирус обнаружили по крайней мере у четырех человек.

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Источник: Новая газета



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