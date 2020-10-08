В Ереване заявили об уничтожении БПЛА Азербайджана над Арменией

08.10.2020, 22:48, Новости дня

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян выступила с утверждением, что Вооруженные силы республики в четверг вечером сбили семь беспилотников азербайджанской армии в районе Вардениса.

« С 19.30 по 21.20 (18.30 по 20.20 мск) ВС Армении на территории области Вардениса сбили семь беспилотников противника», – приводит сообщение ТАСС.

Ранее в четверг МИД Армении осудило Азербайджан за нанесение ударов по собору Казанчецоц (собор Святого Христа Всеспасителя) в городе Шуши в Нагорном Карабахе, в результате которого пострадали российские журналисты.

Ранее в тот же день ракетному удару с БПЛА подвергся Степанакерт.

Во вторник Армения заявила о широкомасштабном наступлении ВС Азербайджана в Карабахе. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.