В Ереване заявили об уничтожении БПЛА Азербайджана над Арменией
08.10.2020, 22:48, Новости дня
Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян выступила с утверждением, что Вооруженные силы республики в четверг вечером сбили семь беспилотников азербайджанской армии в районе Вардениса.
« С 19.30 по 21.20 (18.30 по 20.20 мск) ВС Армении на территории области Вардениса сбили семь беспилотников противника», – приводит сообщение ТАСС.
Ранее в четверг МИД Армении осудило Азербайджан за нанесение ударов по собору Казанчецоц (собор Святого Христа Всеспасителя) в городе Шуши в Нагорном Карабахе, в результате которого пострадали российские журналисты.
Ранее в тот же день ракетному удару с БПЛА подвергся Степанакерт.
Во вторник Армения заявила о широкомасштабном наступлении ВС Азербайджана в Карабахе. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.
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