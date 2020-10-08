 

Новый паркетник BMW X8 показали на первом рендере

08.10.2020, 22:45, Новости дня

Пользователям стали доступные изображения обновленной модели BMW X8, которая запечатлена фотошпионами во время тестовых заездов.

Автомобиль практически готов к серийному выходу, тогда как и презентация кроссовера состоится в ближайшее время. Более того, новый экземпляр полноразмерного паркетника по дизайну напоминает младшую модель BMW X7. Также указано, что новинка получила гладкую форму, а также модернизированный капот и светодиодные фары. Распознать новую модель не составит труда также по увеличенным боковым крыльям и покатой крыше.

Разработчики пока не готовы раскрывать внешность кроссовера, который сохранил защитную пленку. Более того, на задней части кузова установлена наклейка, подтверждающая наличие гибридной силовой установки. Пока остальные параметры автомобиля удерживаются в тайне.



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