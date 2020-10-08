 

Компания Subaru в сентябре увеличила продажи в РФ на 19%

08.10.2020, 22:45, Новости дня

Японский автомобильный гигант Subaru в сентябре реализовал на российском рынке свыше 760 машин.

Вместе с тем в компании также подвели итоги по количеству сделок за первые три квартала 2020 года. За период с января по сентябрь удалось продать более 4,1 тысячи машин, что на 21% меньше, чем годом ранее. Самым продаваемым до настоящего времени остается популярный паркетник Subaru Forester, на который пришлись 580 сделок в прошлом месяце, что соответствует приросту на 23,7%.

Кроме того, на втором месте по продажам значится небольшой кроссовер Subaru XV, который в прошлом месяце приобрели 79 россиян, что соответствует снижению спроса на 22%. Замыкает тройку самых продаваемых моделей флагманский седан Subaru Legacy, который купили 14 клиентов на местном рынке.  



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