Скандалы: «Черный вход» в английский истеблишмент

08.10.2020, 22:35, Разное

Мария Певчих работала по другую сторону баррикад с Анной Чапман

В годовом отчете ФБК* за 2019 год ежеквартальные расходы на отдел расследований и юристов составляют не более 1,5 млн рублей. В пересчете на месяц – это порядка 496 тысяч рублей. Также на сайте фонда указано два сотрудника отдела расследований и пять – юридической службы. Марии Певчих, которая, как было объявлено недавно, отдел расследований ФБК* возглавляет, на сайте нет. Возможно, не указаны и другие сотрудники отделов. Тем не менее, по имеющейся информации можно предположить, что зарплатный фонд восьми сотрудников ФБК* — два сотрудника из отдела расследований, пять юристов и Мария Певчих – составляет 496 тысяч рублей. Таким образом, средняя зарплата каждого из них составляет порядка 62 тысяч рублей, что по меркам Москвы весьма немного.

При этом, по данным СМИ Мария Певчих проживает постоянно в Лондоне, в апартаментах The Circle, расположенных на улице Королевы Елизаветы, в пяти минутах ходьбы от Тауэрского моста. Стоимость квартиры здесь начинается от £ 420 000 . То есть от 42 761 880 рублей.

Если предположить, что Певчих не покупала апартаменты, а арендует их, то, согласно сайту Booking.com, по данным на 8 октября 2020 года имеется только один вариант аренды апартаментов в The Circle. Их стоимость начинается от 524 тыс. рублей в месяц. Таким образом за год Певчих тратить на жилье не менее 6,28 млн. рублей. Это больше годового бюджета отдела расследований.

Также можно оценить себестоимость непосредственно жизни в Лондоне. В августе 2017 года сайт «The village» выпустил подробную статью о стоимости жизни в столице Великобритании. Так, минимально возможных уровень дохода для жизни в Лондоне в 2017 году составлял 117 тысяч рублей в месяц, это практически две средние зарплаты сотрудника отдела расследований ФБК*. В 2017 году курс стерлинга составлял порядка 75 рублей.

Таким образом, при пересчете с учетом нынешнего курса:

Низкий доход – 151 тыс. рублей в месяц

Средний доход – 252 тыс. рублей в месяц;

Высокий доход – 504 тыс. рублей в месяц.

Помимо расходов на жилье Певчих на последние несколько лет 64 раза посетила Москву. Стоимость прямого рейса с багажом на ближайшие выходные в обе стороны начинается от 38 тысяч рублей за эконом класс. Выходит, что только на перелеты за эти годы Певчих могла потратить около 2,5 млн рублей. А сама стоимость одного перелета для Певчих фактически составляет больше половины ее дохода.

Можно предположить, что Певчих имеет и дополнительные доходы, информация о которых не раскрывается. Однако объем этих доходов дает основание предположить, что появлявшаяся ранее информация о связи Певчих с британскими правительственными и разведывательными структурами, действительно существует.

Все это складывается в определенную картину, в которой Мария Певчих, ранее никому неизвестный персонаж, является начальником отдела расследований ФБК*, при этом о самой Марии фонд никогда не упоминал и, можно сказать, скрывал ее существование. Девушка имеет непрозрачные доходы и живет не по средствам. Источники ее финансирования остаются скрытыми.

Кроме того, сама Мария была единственной, кого допустили в самолет, летевших из Омска в Берлин. При этом сама Певчих продолжает скрываться от общественности и СМИ, а ее «коллеги», как только информацию о ее существовании раскрыли, сделали цикл постов о том, что Марию и так все давно знали. Это подтверждает тот факт, что Певчих давно работает на западные спецслужбы, курирующие Навального.

*ФБК, Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента