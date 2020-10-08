Скандалы: Дмитрия Мазурова обвинила эротоманка

08.10.2020, 22:35, Разное

Эксперты защиты пришли к выводу, что у потерпевшей от действий владельца компании «Новый поток» экскорт-модели «аффективно-бредовое состояние с эротоманическим бредом»

В среду Мосгорсуд рассмотрит ходатайство МВД о продлении ареста владельцу группы компаний «Новый поток» Дмитрию Мазурову. Расследование инкриминируемых ему эпизодов мошенничества и растраты давно закончено, а оставить предпринимателя за решеткой следствие хочет за организацию предполагаемых нападений на экскорт-модель Юлию Мильштейн. Проанализировав показания и записи последней в соцсетях, эксперты защиты пришли к выводу, что у потерпевшей «аффективно-бредовое состояние с эротоманическим бредом».

Обратившись в Мосгорсуд, следователи следственного департамента МВД предлагают продлить арест Дмитрию Мазурову на максимально возможный по УПК срок — до 18 месяцев. В ходатайстве следователя напоминается, что уголовное дело в отношении владельца «Нового потока» было возбуждено 12 июля прошлого года, а через три дня он был арестован решением Тверского райсуда и помещен в спецблок СИЗО «Матросская Тишина». В так называемом «Кремлевском централе» его обвинили вначале в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), затем в такой же растрате (ч. 4 ст. 160 УК), а уже в завершающей стадии следствия в деле появился эпизод умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (ч. 3 ст.111 УК). Поскольку последняя статья относится к особо тяжким преступлениям, до 12 лет лишения свободы, следствие получило возможность содержать предпринимателя под стражей на срок больше года.

Свое ходатайство следователь мотивировал необходимостью выполнения ряда следственных и процессуальных действий, направленных на объективное и всестороннее расследование уголовного дела.

При этом следствие полагает невозможным избрание обвиняемому Мазурову иной, кроме заключения под стражу, меры пресечения, поскольку, находясь на свободе, он может скрыться, угрожать участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу. Расследование же самого уголовного дела представляет для МВД особую сложность, которая «обусловлена многоэпизодностью преступлений, проведением большого количества следственных и процессуальных действий, в том числе на территории различных субъектов Российской Федерации, а также трудоемких судебных экспертиз».

При этом, утверждает защита предпринимателя, расследование экономических эпизодов его дела, связанных с получением и хищением входившего в «Новый поток» Антипинским НПЗ кредита в размере $29 млн в Сбербанке, а также выводом из него около полумиллиарда рублей под якобы фиктивный контракт, давно закончено.

Если бы не девушка, полагают адвокаты, господин Мазуров мог еще летом выйти на свободу.

По версии следствия, в 2015 году Дмитрий Мазуров якобы попросил тогдашнего начальника службы безопасности Антипинского НПЗ Юрия Навражного разобраться с моделью Юлией Мильштейн, которая якобы пыталась скомпрометировать предпринимателя. В результате ей было нанесено несколько ножевых ранений, а кроме того, было уничтожено имущество потерпевшей.

В свою очередь, эксперты защиты, как стало известно “Ъ”, проанализировав записи девушки на ее страницах в соцсетях, в частности в Instagram, в которых рассказывается о ее времяпрепровождении не только с господином Мазуровым, но и с десятком других известных бизнесменов, силовиков и госдеятелей, дали заключение о неадекватности потерпевшей.

Проведенное психиатром исследование позволяет утверждать о наличии сомнений в психическом здоровье госпожи Мильштейн и предполагает наличие у нее «аффективно-бредового состояния с эротоманическим бредом», говорится в документе, которым располагает “Ъ”. По версии специалиста, об этом может свидетельствовать ее длительная и стойкая «охваченность исключительно сексуальными отношениями с многочисленными лицами высокого политического и социального статуса, идеями своего особого положения и близости к этим лицам». Подобный вид бреда, полагают участники исследования, также возникает при параноидной шизофрении и маниакальной фазе биполярного расстройства. В пользу диагностической версии о шизофрении может свидетельствовать противоречивость, символизм, многозначительность и непоследовательность ее суждений в сообщениях в соцсетях.

Эксперты со стороны защиты полагают, что в связи с заочными диагнозами «имеются обоснованные сомнения в способности Мильштейн Ю. Д. правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания в качестве потерпевшей».

«Личностный профиль характеризует ее как пограничную, примитивную личность, сочетающую грандиозное представление о себе и собственной значимости с реальным положением женщины, удовлетворяющей сексуальные потребности мужчин и получающей от них деньги, подарки, внимание»,— говорится в заключении. В свою очередь, «неадекватная самооценка потерпевшей обуславливает нестабильность ее личности, аффективные нарушения, склонность к упрощению мира, стремление контролировать и манипулировать окружающими и одновременно быть объектом контроля и манипуляции с их стороны».

Николай Сергеев