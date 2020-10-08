 

Не хрюкать! – Личное мнение

08.10.2020, 22:25, Разное

После опубликованного вчера интервью на Путина вдруг накинулись те, кто разделяет европейский ценности вываливая содержимого трусов на публику.

Корреспондент ТАСС то ли закашлялся, то ли пукнул от возмущения, когда Путин сказал ему, что про семью деталей не будет.

https://t.me/lenamiro/7276
Видео: ТАСС

Зря хрюкаете, вежливо и сдержанно отметил хорошо воспитанный Путин, вы ничего не понимаете в вопросах безопасности.

Я тоже не сильна в таких сложных вопросах как безопасность, но как мне кажется, они к нежеланию Путина говорить о семье не имеют ни малейшего отношения.

Есть два типа людей — наполненные внутренним смыслом и совершенно пустые. Первые о семье не говорят под дулом пистолета, им есть, что сказать без этого, зато вторые заводят аккаунт в соцсетях не только себе, но и мужу, детям, гномам, котам шантикам, домработнице, приходящим геям и всем домочадцам.

Одна бабка, вон, даже внучке ногу в рот засунула ради внимания обывателей и рассказала, как делала в школе аборт.

Путин, как и я, не из таких, и поэтому я его понимаю. Вы можете представить себе президента на сундуке, как Матерь Гнома и Сени? Вот и я не могу — это неорганично.

Нормальных людей достали и гномы, и шантики. И любовницы-письки на Геликах, и прочая «семейная жизнь». Вываливают на потеху толпы такое от бездуховности. От бессмысленности существования и внутренней пустоты.

Представьте себе президента, который рассказывает, как трахал учительницу, а потом женился на ней. Не, ну а чо? Реальный евро-случай. Вы станете его уважать после таких рассказов?

Я — точно нет, пусть семейное остаётся внутри семьи, а нам, великому народу, президентское исподнее знать не нужно. Нормальный человек интересен своей личностью, мыслями, а не собачьими свадьбами и разводами.

Согласны?

Источник: Лена Миро



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