 

Занятия музыкой могут улучшать внимание и рабочую память у детей – исследование

08.10.2020, 22:10, Разное


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Нейробиологи из Чили провели исследование, доказавшее, что обучение детей игре на музыкальном инструменте очень благотворно влияет на внимание и рабочую память. Как выяснилось, музыкально обученные дети обладают большей активацией в областях мозга, отвечающих за контроль внимания и кодирование сигналов в слуховой сенсорной системе, у них лучше развиты творческие способности и они быстрее учатся читать.

В ходе исследования группа исследователей под руководством нейробиолога и профессионального скрипача Леони Кауселя (Leonie Kausel) провела тесты на внимание и рабочую память 40 детей 10-13 лет. Двадцать юных участников эксперимента умеют играть на музыкальном инструменте, посвящая не менее двух часов в неделю занятиям с преподавателем в течение двух лет, а также регулярно выступают в оркестре или ансамбле. Контрольная группа, набранная из учащихся школ Сантьяго, не имеет музыкальной подготовки кроме уроков музыки в рамках школьной программы. Каждому ребенку включали абстрактный визуальный ряд и короткую мелодию, а потом просили в течение четырех секунд сосредоточить внимание на одном или обоих стимулах. Спустя две секунды участников просили вспомнить сразу оба стимула. В это время их мозговую активность наблюдали с помощью магнитно-резонансной томографии.

Результаты показали, что у детей из «музыкальной» и контрольной групп была одинаковая скорость реакции. Однако музыкально подготовленные дети значительно лучше справлялись с задачей на запоминание. В своей работе авторы подчеркивают, что занятия музыкой очевидно улучшают когнитивные функции у детей. В перспективе ученые намерены выявить причинно-следственную связь между занятиями музыкой и улучшением мозговой активности.



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