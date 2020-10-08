ВОЗ заявила о рекорде по коронавирусу

08.10.2020, 22:08, Новости дня

Число новых случаев коронавируса в мире за сутки превысило 338 тыс. человек, что стало рекордным показателем с начала пандемии, следует из статистики Всемирной организации здравоохранения.

По данным организации, больше всего зараженных в Северной и Южной Америке – 122 тыс. 715 человек и Европе – 96 тыс. 996 человек, передает РИА «Новости».

Согласно подсчетам ВОЗ, число случаев коронавируса превысило 36 млн человек, более миллиона человек скончались.

Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, среди наиболее подверженных вирусу стран – США, Индия и Бразилия.

При этом РФ остается на четвертой строчке, опережая Колумбию, Аргентину, Испанию, Перу, Мексику, Францию, ЮАР, Великобританию, Иран и Чили. По темпам прироста (0,9%) РФ остается на шестом месте.

Так, за минувшие сутки в стране зафиксировали 11 тыс. 493 случая коронавируса, умер 191 человек, выписались 7054.

Больше всего новых пациентов в Москве: там заразились 3 тыс. 323 человека, в Санкт-Петербурге 461 человек и Подмосковье 433 человека. Меньше всего случаев в Чеченской республике, на Чукотке и Ненецком автономном округе.

Ранее представитель ВОЗ Мелита Вуйнович призвала мир «научиться существовать с коронавирусом, стараясь сохранить общества открытыми, однако при быстром росте заболеваемости необходимо вводить ограничения».

Академик РАН, бывший главный санитарный врач РФ и депутат Госдумы Геннадий Онищенко сообщил, что большинство стран в мире реагирует на коронавирус на твердую двойку или на тройку с минусом.