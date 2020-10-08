Политика: Германия оказалась слабым звеном новой антироссийской коалиции

08.10.2020, 22:08, Новости дня

Германское руководство делает взаимоисключающие заявления. Сначала в берлинском МИДе посулили РФ санкции «за Навального» и тут пообещали не прерывать диалог, заверив, что нуждаются в партнерстве с Москвой. Попытки Берлина вести столь двойственную политику понятны – ему не хочется ссор ни с США, ни с Россией. Но как в таком случае Москве надо вести себя по отношению к Германии?

В четверг глава немецкого МИДа Хайко Маас выступил на первый взгляд с неожиданным признанием, которое не очень сочетается с тем, что он говорил буквально накануне. Суть выступления Мааса сводилась к тому, что даже несмотря на происшествие с блогером Алексеем Навальным, Евросоюзу нельзя прекращать диалог с Москвой. «Россия нам нужна, – напомнил главный дипломат. – Она – наш сосед, она нужна нам для решения конфликтов в Сирии, Ливии и на Украине».

Но накануне тот же Маас недвусмысленно пообещал: «Если РФ не даст разъяснений по инциденту с Навальным и не предоставит информации, то адресные и соразмерные санкции против ответственных лиц с российской стороны будут неизбежны». В тот же день германский МИД совместно с французским пообещал передать партнерам по ЕС свой план введения санкций против неких граждан, «ответственных за преступление» против Навального, а также против «структуры, имеющей отношение к программе «Новичок».

Франция и Германия, судя по всему, намерены возглавить новую антироссийскую коалицию, констатировала в этой связи представитель нашего МИДа Мария Захарова. В свете подобных заявлений Москва не считает возможным вести с Берлином и Парижем «бизнес как всегда», добавила она.

Впрочем, внутри упомянутой коалиции согласия явно нет. Линия Франции выглядит цельной и непротиворечивой. Еще две недели назад президент Эммануэль Макрон пообещал разговаривать с Москвой «в духе требовательности» – и собственно, так и пытается действовать. А вот в действиях немецких властей – которые собственно и инициировали всю историю с «отравлением Навального» – заметны колебания.

Маас и не скрывает, что Германия должна придерживаться двойственного подхода в отношениях с Москвой. Это хорошо видно на практике. С одной стороны, Берлин угрожает Москве санкциями «за Навального». С другой – мы слышим сетования того же Мааса на то, что противники газопровода «Северный поток – 2» используют инцидент, чтобы добиться остановки его строительства. По оценке члена комитета Совета Федерации по международным делам Олега Морозова,

«Германия всеми способами пытается усидеть на двух стульях.

С одной стороны, немцы желали бы сделать хорошо своим американским партнерам, демонстрируя «последовательность» в отношении России, то есть более жесткую, более напористую позицию. С другой – Германия очень хочет защитить «Северный поток-2». Но этому препятствуют американцы», – отметил сенатор Морозов в комментарии газете ВЗГЛЯД. Собеседник напомнил, что в Берлине уже договорились до идеи платить Вашингтону, лишь бы тот не наказывал немецкий бизнес, причастный к этому проекту.

Сенатор видит в метаниях Мааса вокруг дела Навального отражение торга, который Берлин ведет сейчас с американцами. По мнению Морозова, схема такова: сейчас немцы готовы подыграть трансатлантическому партнеру и поссориться с Россией, взамен же Берлин ожидает послаблений в давлении США на немецкий бизнес, вовлеченный в проект «СП-2».

Канцлер Ангела Меркель, как известно, настаивает на «сугубо экономической» природе трубопровода, который должен доставить газ из РФ по дну Балтики в обход ненадежных транзитных стран. В то же время партнеры Берлина по НАТО – Польша и Прибалтика, и что куда важнее, Соединенные Штаты – видят в «Северном потоке» лишь инструмент геополитического влияния России. «Стремясь сохранить «СП-2», Германия похоже, готова пожертвовать отношениями с Москвой во всех других областях», – констатировал сенатор Морозов.

Как ранее уже писала газета ВЗГЛЯД, похоже, Германия (да и Запад в целом) намереваются и впредь развивать стратегическое экономическое сотрудничество с Россией в важных для себя областях, но с другой стороны – в политической и идеологической сферах они намертво отрезают восточного соседа от себя.

В итоге «сидение на двух стульях» превратит германо-российские отношения, отличавшиеся завидной стабильностью, в шаткие и непредсказуемые, посетовал Морозов.

Опасения российского парламентария разделяют и его немецкие коллеги. «Если мы будем бездействовать, то отношения наших стран изменятся не в лучшую сторону. Политики, настроенные борьбу с Россией, будут торжествовать, но мы будем от этого страдать», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Бундестага Вальдемар Гердт («Альтернатива для Германии»). По его словам, здравомыслящие силы в Германии сейчас надеются на то, что «Москва проявит терпение и дипломатическую зрелость».

По мнению депутата, провокационный проект, связанный с Навальным, Берлину «надо отрабатывать», поэтому руководство ФРГ будет и впредь делать громкие выпады в адрес РФ по поводу Навального, однако всерьез в него вкладываться не будет. «Дело ограничится словами, и эту историю потихоньку сольют, – полагает собеседник. – Поэтому, не делая резких движений и выжидая, здравомыслящие люди выиграют эту битву».

Владимир Путин «возможно, в последний раз протягивает руку немцам с целью вести диалог на общеуважительных условиях», – заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. По его оценке, в отношениях Москвы и Берлина «дверь еще не закрыта, но она закрывается». Меркель эмоционально отреагировала на информацию военных токсикологов, когда те сообщили о следах «Новичка», якобы найденных у Навального, заметил эксперт. Но сейчас фрау канцлер уже пытается спустить дело на тормозах, отмечает эксперт.

«Обратите внимание: о деле российского блогера Меркель уже не высказывается давно. Заявлений, подобных тем, что звучат из уст Макрона, не слышно. Вероятно, Меркель решила не подливать больше масла в огонь, а подождать, как ситуация будет развиваться», – полагает Рар.

Москва также не собирается полностью рвать отношения с Германией и Францией, полагает директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Иван Тимофеев. Отказ от «бизнеса как всегда», о котором говорила Захарова, означает, что одна система отношений постепенно сменяется другой, однако не стоит рассматривать это как судьбоносный слом треугольника Париж-Берлин-Москва, сказал эксперт газете ВЗГЛЯД. Впрочем, не исключил он, пока могут быть свернуты контакты на высшем уровне. «Это навредит нашему диалогу с участием Берлина и Парижа в рамках того же «нормандского формата», – добавляет Тимофеев.

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