ABC News – прогноз главного инфекциониста США — коронавирус убьёт от 300 до 400 тысяч американцев

08.10.2020, 22:05, Новости дня

COVID-19 может унести жизни от 300 до 400 тысяч американцев, предупреждает директор Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи. Как пишет ABC News, американские больницы по-прежнему испытывают нехватку средств индивидуальной защиты. Бывший глава санитарного ведомства США Уильям Фейги назвал ответ администрации Трампа на пандемию «бойней», передаёт телеканал.

А теперь о коронавирусе в США и о сегодняшнем новом мрачном предупреждении. Сейчас осень, близится зима, и доктор Энтони Фаучи предупреждает, что число летальных исходов среди американцев может составить от 300 до 400 тысяч, цитирую, «если мы не сделаем то, что нам необходимо сделать, причём прямо сейчас».

Из Атланты, где располагаются Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC), передаёт корреспондент ABC News Стив Осунсами.

Главный инфекционист страны, который до сих пор в большинстве случаев был прав, сегодня озвучил суровый прогноз на зиму.

ЭНТОНИ ФАУЧИ, директор Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний: У нас может быть от 300 тысяч до 400 тысяч смертей. Если так и будет, это так трагично…



Работникам здравоохранения и так уже приходится нелегко. Согласно новой статье Keiser Health, за время пандемии погибли более 1200 из них. И расовая несоразмерность, которую мы видим во всех других сферах американской жизни, здесь тоже присутствует. 63 процента умерших работников здравоохранения — цветные.

27-летний Рамон Валлес — респираторный терапевт из Колорадо. После того как он заболел COVID-19, его сердце перестало биться — и потребовалась реанимация.

РАМОН ВАЛЛЕС, врач: Я хочу, чтобы люди знали об этом и не думали, что это шутка. Это по-настоящему, люди умирают.



Больницы по всей стране до сих пор сообщают о нехватке защитных средств. А семья доктора Аделины Фейган хочет поделиться следующей информацией. Молодую женщину, доктора из Хьюстона, похоронили в субботу. Родственники говорят, что ей приходилось носить одну и ту же защитную маску по многу раз.

НАТАЛИ ФЕЙГАН, сестра Аделины: Все больницы сталкиваются с этой проблемой. К сожалению, так же дела обстоят и в техасских больницах.

В Висконсине после рекордного числа госпитализаций с COVID губернатор открывает полевой госпиталь на территории ярмарки штата.

А в Центрах по контролю и профилактике заболеваний — письмо бывшего директора нынешнему заставляет широко раскрыть глаза. Уильям Фейги, работавший при президенте Рейгане, называет ответ правительства (на пандемию. — ИноТВ), цитирую, «бойней». По его словам, нынешнему директору CDC надо разоблачить ошибки администрации, даже если это будет стоить ему должности.

УИЛЬЯМ ФЕЙГИ, бывший директор Центров по контролю и профилактике заболеваний: Я продолжал надеяться, что рабочая группа Белого дома увидит, что то, что она делает, не работает, и изменит подход. Но это войдёт в историю как один из худших ответов на пандемию…

СТИВ ОСУНСАМИ, корреспондент ABC News: Здесь, в CDC, директор не дал публичного ответа на это письмо. Но сегодня есть новости от «Медицинского журнала Новой Англии». Такого мы ещё не видели. Уважаемый медицинский журнал выступил с необычно резкой критикой кризисных мер, предпринятых администрацией Трампа по поводу COVID-19. Там используются такие эпитеты, как «опрометчивый» и «опасно некомпетентный». Жёсткие выражения. Дэвид?



Стив Осунсами на протяжении месяцев делал для нас репортажи из CDC.

Дата выхода в эфир 07 октября 2020 года.