Euronews – активность Турции на Кипре препятствует мирным переговорам

08.10.2020, 22:05, Новости дня

Турция объявила, что вопреки резолюции ООН снова будет открыт покинутый греками район Вароша на севере Кипра, оккупированного турецкой армией после государственного переворота в 1974 году. Еврокомиссия в ответ пригрозила санкциями, а правительство Республики Кипр направило жалобу в Совет Безопасности ООН, передаёт Euronews.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава правительства оккупированного турками Северного Кипра Эрсин Татар объявили, что в четверг будет снова открыт прибрежный район Вароша. Этот южный пригород Фамагусты был покинут греками, обнесён забором и заброшен с тех пор, как турецкая армия вторглась на север Кипра после государственного переворота в 1974 году.

Брюссель заявил, что действия Анкары могут осложнить усилия по возобновлению переговоров об урегулировании на Кипре, о которых объявил генсек ООН Антониу Гутерреш. Резолюция ООН от 1984 года призывает к передаче Вароши под контроль ООН и запрещает любые попытки заселить её кем-либо, кроме её жителей.

ПЕТЕР СТАНО, пресс-секретарь Еврокомиссии: Мяч на стороне Турции — она должна показать, что также заинтересована в этом конструктивном диалоге. Но если мы не увидим никаких искренних усилий по позитивному взаимодействию, если мы увидим продолжение односторонних действий и провокаций, то мы будем готовы обсудить другие варианты: такие как ограничительные меры. А так мы предложили позитивную повестку дня поиска точек пересечения ЕС с Турцией.

На днях в ответ на требования Евросоюза Турция отвела один из своих кораблей из исключительной экономической зоны Кипра. Она обещает, что Вароша может стать процветающим курортом, а порт Фамагуста откроется для международной торговли.

Заседающий в Европарламенте турок-киприот утверждает, что тем самым Эрдоган пытается повлиять на местные выборы 11 и 18 октября с целью заблокировать усилия по воссоединению острова.

НИЯЗИ КИЗИЛЮРЕК, депутат Европарламента: Это недопустимое вмешательство Турции в избирательную кампанию турок-киприотов. И конечно же, это недопустимое нарушение резолюции ООН по Вароше! Турция поддерживает кандидата, который не хочет федерального урегулирования. Тем самым Турция фактически намекает на то, чего она хочет, когда начнутся переговоры.

Правительство Республики Кипр пожаловалось на эти действия Турции в Совет Безопасности ООН. Президент страны — члена ЕС проинформирует своих коллег о последних событиях на острове и вокруг него на следующем саммите 15 октября.

Дата выхода в эфир 07 октября 2020 года.