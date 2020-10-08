Макрона раскритиковали за «безумную» идею борьбы с радикальным исламом

08.10.2020, 22:05, Новости дня

Французские консерваторы и крайне правые осудили инициативу Эммануэля Макрона, который решил увеличить количество преподавателей арабского и мусульманской культуры в учебных заведениях. По мнению президента, это создаст альтернативу мечетям и организациям, в которых молодых мусульман подвергают «идеологической обработке». Но противники правительственной схемы настаивают, что она приведёт только к укреплению радикализма, пишет The Times.

Эммануэль Макрон подвергся критике со стороны консерваторов и крайне правых. Причиной стала идея французского президента расширить изучение арабского языка в школах с целью борьбы с радикальным исламом, пишет The Times.

Согласно планам правительства, учебные заведения увеличат количество преподавателей арабского и мусульманской цивилизации. Однако, по мнению критиков, эта «безумная» затея укрепит фундаменталистские учения, которым пытается противодействовать Макрон.

Президент и многие жители страны считают «бескомпромиссное мусульманское мышление» враждебным для французских ценностей. По их мнению, приверженцы ислама стремятся «отделиться» от остального общества, поясняет издание.

Цель правительственной схемы — создать альтернативу мечетям и религиозным ассоциациям, где неквалифицированные, часто иностранные учителя идеологически обрабатывают молодых мусульман, «предлагают им самое худшее и манипулируют ими», заявил Макрон. «Арабский, как и многие другие языки, является сокровищем для наших детей и их семей», — добавил он.

Арабский язык предлагается в качестве иностранного в начальной и средней учебной программе, но его выбирают только 0,2% учеников. При этом 97% предпочитают английский, а 4,3% — немецкий.

По некоторым данным, за последнее десятилетие количество тех, кто учится в мечетях, увеличилось в несколько раз. Всего же во Франции проживает порядка 5,5 миллионов мигрантов из её бывших колоний Алжира, Марокко и Туниса, а также их потомков, обращает внимание The Times.