ФБК против ФСБ: Навальный использует ситуацию до конца

08.10.2020, 22:00, Новости дня

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обратился к ФСБ с требованием возбудить уголовное дело по факту разработки, производства и накопления запрещенного химического оружия. Об этом говорится в телеграмм-канале юристов ФБК.

Юристы Фонда борьбы с коррупцией заявили, что потребовали от ФСБ возбудить уголовное дело по статье о незаконном обороте химического оружия.

Напомним, что Алексея Навального отравили ядом из группы боевых отравляющих веществ нервнопаралитического действия «Новичок». Это подтвердили во вторник эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Они отметили, что хотя это конкретное вещество формально не входит в список запрещенных, по своей структуре оно близко к четырем другим агентам, которые были запрещены организацией в ноябре 2019 года.

Юрист ФБК Вячеслав Гимади в Твиттере уточнил, что заявление в ФСБ было отправлено после того, как специалисты ОЗХО пришли к выводу, что Навальный был отравлен ядом из группы «Новичок».

Ознакомившись с докладом ОЗХО, требуем от ФСБ России возбудить уголовное дело по статье 355 УК РФ по факту незаконного производства и оборота запрещённого химического оружия.<br>На принятие процессуального решения у следователей службы будет трое суток.

Эксперт Атлантического Совета Марк Симаковски считает, что решение Навального возбудить дело вполне резонно.

«Навальный не тот человек, который останется над схваткой без соответствующего ответа со своей стороны. Он будет использовать эту ситуацию и донимать Кремль до конца. Его юристы попытаются воспользоваться данной ситуацией, поскольку есть явные признаки того, что за его отравлением стоит Кремль», – считает эксперт.

Марк Симаковски добавляет, что не стоит ожидать сотрудничества со стороны ФСБ в расследовании отравления Навального. Эксперт добавляет, что оппозиционер использует сложившуюся ситуацию в качестве трамплина для своей политической деятельности. Сам Навальный заявил, что за его отравлением стоит президент России Владимир Путин.

«Я действительно считаю, и я уверен, что за покушением на меня стоит президент России Владимир Путин. И мне кажется, что все события, которые происходят прямо сейчас, указывают на это. Если бы он хотел расследования, это дело было бы уже раскрыто», – заявил Алексей Навальный.

Марк Симаковски отмечает, что президент России несет ответственность и за другие отравления.

«Путин несет ответственность за ликвидацию политических оппонентов Кремля за границей: отравления Литвиненко, чеченцев в Восточной Европе. Отравление с помощью вещества нервнопаралитического действия, которое находится под его контролем, не является случайностью, учитывая тот факт, что российский режим использовался его ранее. В Кремле считают, что могут действовать подобным образом без существенных последствий. Кремль ожидает, что будут наказаны малозначимые люди. А вот санкции против «Северного потока-2» не остались бы им незамеченными, и стали бы резким поворотом со стороны ЕС в этом вопросе. Но пока это все только заявления», – считает Марк Симаковски.

По словам руководителя юридического отдела ФБК, следователи ФСБ в течение трех суток должны решить, возбуждать или нет уголовное дело. В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что эксперты из ОЗХО будут иметь доступ ко всем необходимым материалам для расследования отравления Алексея Навального.

7 октября Германия и Франция сообщили в совместном заявлении, что предложат странам Евросоюза ввести санкции в отношении России из-за отравления Навального. Предложение поддержали Нидерланды, Великобритания и Украина.