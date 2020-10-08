 

В Мичигане раскрыт заговор с целью покушения на губернатора штата

08.10.2020, 22:00, Новости дня

В Мичигане предстанут перед судом шесть членов неофициальной военизированной группировки, которые обвиняются в организации покушения на губернатора-демократа этого штата – Гретчен Уитмер.

Как сообщило ФБР, которое несколько месяцев вело расследование этого дела, обвиняемые – пятеро жителей Мичигана и один из Делавэра – придерживаются антиправительственных взглядов. В обвинительном заключении говорится, что они обсуждали тему похищения и возможной расправы над губернатором Уитмер еще с лета нынешнего года. В качестве сроков фигурировал период до президентских выборов, назначенных на 3-е ноября.

Как указывают телеканал CNN и издание New York Times, в августе и сентябре обвиняемые держали загородный дом Уитмер под тайным наблюдением, а также тренировались в стрельбе, приемах рукопашного боя и планировали приобрести взрывчатку для приведения плана в исполнение.

В качестве еще одного мятежного плана преступники обсуждали возможность собрать до двухсот добровольцев и штурмом захватить здание законодательного собрания штата Мичиган в его столице – городе Лэнсинг.

По заявлению ФБР, всю эту информацию федеральным агентам удалось собрать, перехватывая закодированные телефонные и компьютерные сообщения.

В случае доказательства вины подсудимым грозит длительное лишение свободы, вплоть до пожизненного заключения.



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