Россия пообещала ответить на санкции из-за ситуации с Навальным

08.10.2020, 21:48, Новости дня

Россия готова ответить зеркально на санкции, которые могут ввести Германия и Франция из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на телеканале «Дождь».

«Санкции, ограничительные меры, стоп-листы всегда в международных отношениях приводят к одному – к ответным мерам», – передает РИА «Новости» ее слова.

По словам Захаровой, Москва ответит также и на возможные санкции Евросоюза против России.

«Cанкции, стоп листы, ограничительные меры, они всегда в международных отношениях приводят к одному – ответным мерам. Симметричным, параллельным либо схожим, неважно. Но ответные меры – это есть реалии международных отношений», – добавила она.

Она заметила, что нет четкого понимания, в чем цели этих санкций.

«Вопрос не в этом, а в том, чего хотят добиться этим, в чем целеполагание? Узнать истину, разобраться? Если в этом цель, то при чем здесь санкции», – сказала она.

Кроме того, согласно данным французской газеты «Монд», санкционный список ЕС может включать девять человек.

«Список содержит имена девяти человек», – передает ТАСС сообщение газеты.

При этом издание заметило, что Москва «может принять ответные меры».

«Этот список, который предполагает замораживание банковских счетов и запрет на поездки в Европу, будет обсуждаться на заседании в Брюсселе 12 октября», – говорится в сообщении.

Однако газета не привела ни имен тех, против кого могут быть введены санкции, ни источников своей информации.

Ранее ОЗХО заявила, что в анализах Навального было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Берлин и Париж, судя по всему, намерены возглавить антироссийскую коалицию. МИД Германии и Франции сообщали в совместном заявлении, что направят партнерам по ЕС предложения по дополнительным санкциям.

Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, комментируя ситуацию с блогером, заявил, что Москве не в чем оправдываться перед Германией и другими странами, которые безапелляционно и бездоказательно утверждают, что РФ якобы виновна в «отравлении» Навального». Он потребовал «представить все материалы и вещественные доказательства», которые якобы «доказывают совершение преступления против российского гражданина».

Кремль многократно подчеркивал, что РФ готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ. Юрист и общественный деятель Илья Ремесло нашел серьезные противоречия с фактами в интервью Навального блогеру Юрию Дудю.