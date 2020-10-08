Мнение: Конфликт в Карабахе высвечивает некоторые ключевые недостатки британских вооруженных сил

08.10.2020, 21:45, Разное

Война в Карабахе еще идет, а ее опыт уже вовсю осмысливается.

Ниже, интересный британский материал анализирующий происходящее в Карабахе.

Конфликт в Карабахе высвечивает некоторые ключевые недостатки британских вооруженных сил

На фоне оживленных дискуссий о жизнеспособности тяжелой бронетехники Великобритании уничтожение более 42 армянских Т-72 азербайджанскими войсками в Нагорном Карабахе требует дальнейшего анализа.

Несмотря на тяжелые потери армянской бронетехники, ключевые уроки из видео, опубликованных Азербайджаном в Интернете, касаются не брони. Скорее, они отражают то, как плотность сенсоров на современном поле боя меняет баланс в общевойсковой войне.

Перед тем, как заняться этим, необходимо развенчать некоторые мифы. Западные военные склонны игнорировать то, что можно извлечь из этих инцидентов, потому что видео демонстрируют ограниченное тактическое мастерство, демонстрируемое армянскими войсками. Это заблуждение по нескольким причинам. Отрывки видео обычно показывают маневрирование броней, когда трудно поддерживать камуфляж, и что в равной степени пришлось бы делать западным силам, если бы они ппытались повлиять на исход битвы. Видео также были специально отобраны как примеры успехов Азербайджана. Однако на самом деле существует множество свидетельств того, что армянские силы окапывались, укрывали позиции и использовали ложные цели, из которых как минимум два были поражены азербайджанскими войсками.

Что еще более важно, это игнорирование доказательств предполагает непонимание того, насколько обнаженным стало современное поле битвы. Против однорангового противника вполне разумно ожидать что на поле боя будут использованы GMTI) РЛС https://core.ac.uk/download/pdf/193260166.pdf, с тактическими единицами , способными сканировать местность на 150 км. Ночью или днем, необычные движения по пересеченной местности, скоординированное передвижение и несоблюдение правил проезда по гражданским дорогам – все это отличает военные машины для подготовленных операторов.

Еще один уровень контроля будет исходить от подразделений радиоэлектронной борьбы . От зависимости от радио в операциях на Западе трудно избавиться, особенно с учетом строгих стандартов безопасности на учениях. Западные силы склонны оставлять контрольную карту электронных подписей для анализа противником. Даже взводные атаки пехоты часто видят обмен мнениями в сети рот. Для компетентного противника эти подписи предлагают еще один мощный инструмент для картирования движений западных сил.

Такие противодействующие методы ISTAR вряд ли обеспечат решение задачи путем отслеживания, если только противник не намеревается захватить большую территорию. Именно угроза нацеливания на территорию подтолкнула Великобританию к экспериментам с рассредоточенным маневром с концепцией ударных сил, в результате чего насыщение зоны дальнего действия неэкономично. Но эти методы будут вполне способны идентифицировать области, представляющие интерес, чтобы определить приоритетность распределения беспилотных летательных аппаратов и других носителей электрооптических датчиков.

Надежда на то, что камуфляж скроет машины от наблюдения, весьма оптимистична. Распространение инфракрасных и тепловизионных камер затрудняет укрытие – ночью или днем ​​- и даже транспортные средства под тепловыми экранами часто могут быть выданы персоналом, покидающим эти экраны для мочеиспускания или аналогичных, слишком человеческих потребностей. Что еще более важно, некоторые следы трудно скрыть. Лучшее свидетельство того, что броня не сможет спрятаться, – это то, что западные гусеничные машины изо всех сил пытаются избежать наблюдения со стороны дружественных БПЛА во время учений, которые могут быстро следовать по следам на земле к деревянному блоку, где прячется автомобиль.

Но делать из этого вывод, что дни танка сочтены, – серьезная ошибка. Из видеозаписей в Нагорном Карабахе видно, что небронированная техника и спешенная пехота чувствуют себя не лучше, даже если они окопались на позициях с маскировочными экранами. В самом деле, отсутствие защиты означает, что они, вероятно, будут выживать хуже, поскольку есть еще больше видов боеприпасов, которые легче и проще в применении, которые могут их убить.

Помимо уязвимости других видов техники, способность постоянно истощать противника в пределах досягаемости не меняет того факта, что сухопутная война заключается в захвате и удержании земли, и в конечном итоге по земле все равно придется атаковать. После наступления на защищаемые позиции броня остается критически важной для быстрого успеха с приемлемыми потерями. Задача состоит в том, чтобы вывести общевойсковой строй на дальность поражения без больших потерь до входа в зону прямого огня. Армения, например, потеряла на этом этапе большое кол-во танков, эквивалентных более чем трети запасов тяжелой бронетехники Великобритании.

О более долгосрочных уроках. Большие формирования, вероятно, должны рассредоточиться, чтобы избежать поражения поражающимися боеприпасами на расстоянии. Это делает защиту их от БПЛА и воздушных атак более сложной задачей, требуя интеграции средств ПВО ближнего действия (SHORAD) во все тактические подразделения, а также возможностей РЭБ, в частности средств электронной атаки. Это означает переход от камуфляжа к жесткой защите, способной дезинфицировать участки поля боя от вражеских активов ISTAR. Однако это не препятствует обнаружению, поскольку для обнаружения БПЛА и их уничтожения потребуется радар, особенно в ночное время, что подразумевает необходимость обнаружения активности противника с помощью средств РЭБ.

Следовательно, требуется более широкий взгляд на то, как функционирует общевойсковой маневр. Ведение борьбы против вражеского ISTAR должно быть приоритетным, чтобы ухудшить изображение сенсора врага до точки, когда он будет изо всех сил пытаться отличать ложные цели от реальных целей. Обман, насыщение электромагнитного спектра и другие активные, а не пассивные средства будут необходимы для защиты своих сил, когда они вступают в прямой контакт. После контакта многие традиционные тактики и возможности останутся актуальными.

Важнейшей задачей, которую предстоит решить, является переход от рассредоточенного подхода к сосредоточенной атаке, поскольку в точке построения будет значительная уязвимость для артиллерии, противотанкового управляемого оружия и других угроз. Это ключевая область при разработке надежной тактики.

Такие проблемы, как этот переход, которые в конечном итоге можно решить с помощью тактики и использования новых технологических систем, подчеркивают, как следует изменить дебаты о будущих возможностях. Проблема не в том, устарели ли танки, а в том, как можно развернуть и обучить систему возможностей, которая доставит силы туда, где они должны быть, с достаточной боевой мощью для достижения желаемого результата. Нам нужна система, а не платформы, и баланс внутри этой системы.

Эта новая система ведения боя – понимание баланса возможностей, критически важных для будущего общевойсковых операций, – также должна идти дальше, чем просто формулировать, как слепить сенсоры противника. Он также должен обозначить, как изменить расчет и направить сопоставимые вызовы на врага. Здесь есть более сложные структурные вопросы, требующие решения. Британская армия намеревалась расформировать 32-й полк Королевской артиллерии, ответственный за использование тактических БПЛА, потому что считал, что БПЛА должны стать обычным явлением в войсках. Однако есть риск, что это оставит БПЛА в качестве средства расширения того, что уже делают полки. Отсутствие сообщества специалистов, способных бросить вызов мышлению, разработать новую тактику и проинформировать другие подразделения о последствиях, является проблемой, которая в конечном итоге привела к сохранению полка. В то же время, сохранение БПЛА как возможности, интегрированной во все силы, обещает стимулировать применение общевойсковых вооружений. Аналогичные проблемы могут возникнуть в отношении систем противодействия БПЛА и РЭБ. Сгруппировать их по эшелонам или органически присоединить к маневренным элементам? Если последнее будет приоритетным, как британские силы смогут избежать "дружественного огня" в электромагнитном спектре?

Ответы на эти вопросы можно найти только экспериментально. В этом смысле, хотя конфликт в Нагорном Карабахе высвечивает некоторые ключевые недостатки британских вооруженных сил – ШОРАД, РЭБ, БПЛА – ответом не может быть серия бинарных компромиссов между платформами. Напротив, это затрагивает самую суть того, что начальник Генерального штаба генерал сэр Марк Карлтон-Смит подчеркнул в своем недавнем обращении в Integrated Review: британская армия должна создать силы, пригодные для новой эпохи войны.



Джек Уотлинг – научный сотрудник отдела наземных вооружений в группе военных наук RUSI.

https://rusi.org/publication/rusi-defence-systems/key-armenia-tank-losses-sensors-not-shooters#.X3zd6zjNfap.twitter – цинк

Ну а пока вот так

PS. Плюс еще несколько материалов по Карабаху, которые прислали читатели:

1. Некоторые соображения по поводу «закулисных игр» вокруг армяно-азербайджанского конфликта – https://telegra.ph/Nekotorye-soobrazheniya-po-povodu-zakulisnyh-igr-vokrug-armyano-azerbajdzhanskogo-konflikta-chto-stoit-za-ehskalaciej-voennoj-ag-10-04

2. Что нам делать с бывшими республиками СССР – https://nosikot.livejournal.com/7059513.html

3. Задача – продвинутся вглубь Карабаха на 70-80 километров (Подробный материал о сирийских боевиках в Карабахе) https://eadaily.com/ru/news/2020/10/06/boevik-iz-sirii-zadacha-bystro-prodvinutsya-vglub-karabaha-na-7080-km