Директора банка “Траст” вызвали на допрос после обвинения в хищении свыше 800 млн рублей

08.10.2020, 21:43, Разное

Богатиков, владеющий компанией-грузоперевозчиком “Деловые линии”, утверждает, что в период с августа 2014 года по май 2017 года исполнительный директор российского банка “Траст” Михаил Хабаров похитил у него порядка 842 миллионов рублей. После обысков Хабарова вызвали на допрос в Следственный комитет.

Как пояснил адвокат 49-летнего предпринимателя Владимир Слащев, бизнесмена подозревают в мошенничестве в особо крупном размере в соответствии с частью 4 статьи 159 УК РФ. Слащев сообщил, что топ-менеджер не признает свою вину и в настоящее время дает аргументированные показания.

Защита Михаила Хабарова убеждена, что дело сфабриковано. По её мнению, таким образом Александр Богатиков пытается оказать давление на бывшего партнера, чтобы тот отказался от взыскания долга в размере 58 миллионов долларов. Такую сумму Богатикова обязал выплатить в январе Лондонский международный третейский суд.

Сторона обвинения, в свою очередь, заявляет, что Хабаров принудил Богатикова заключить некое соглашение об опционе и об оказании услуг, введя его при этом в заблуждение. Представители банка “Траст” сообщили, что поддерживают Михаила Хабарова и его семью. В “Деловых линиях” ситуацию пока никак не прокомментировали.