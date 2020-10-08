Мнение: Для тех, кто в FESCO

08.10.2020, 21:35, Разное

Почему докеры во Владивостоке закидали касками нового директора? Отвечает владелец порта и арестант «Лефортово» Зиявудин Магомедов.

На карте России появилась новая «точка кипения». Во Владивостокском морском торговом порту (ВМТП) уже несколько дней полторы тысячи рабочих протестуют из-за отставки директора Заирбека Юсупова и назначения вместо него Романа Кухарика. Протестующие говорят о попытке рейдерского захвата предприятия.

В минувший понедельник к протестующим приехал Аркадий Коростелев, президент транспортной группы FESCO, в которую входит ВМТП. Корыстылев вместе с Кухариком вышли на импровизированную сцену, но обратиться к протестующим им не удалось. Докеры закидали менеджеров касками, начали освистывать и скандировать «Уходи!».

Работники порта протестуют, потому что опасаются ухудшения условий труда с приходом нового руководителя. По их словам, при Юсупове «в порту произошло много положительных изменений». «Мы с ним себя людьми почувствовали, он дал нам достойную зарплату и достойные условия труда. Таких предприятий в крае больше нет, и наш порт стал таким именно при Юсупове», — говорит сотрудник ВМТП Василий Никитин.

Версию о попытке захвата «Новой» прокомменировал крупнейший акционер FESCO, основатель группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов, который с 30 марта 2018 года вместе с братом Магомедом содержится в СИЗО «Лефортово» и обвиняется в создании преступного сообщества, мошенничестве и растрате (ст. 210, ст. 159 и ст. 160 УК).

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Чтобы подготовить этот материал, в воскресеье передал адвокатам вопросы Зиявудину Магомедову в пиьсменном виде. В понедельник мои вопросы оказались в тюремной камере «Лефортово». Похоже, что Зиявудин всю ночь писал ответы… Уже вечером во вторник получил ответы. Тоже в письменном виде. По моему, интересный текст получился.

Но в этой истории, думаю, придется еще разбираться и разбираться. Чтобы найти ответ на главный вопрос: кто кукловодит рейдерской атакой на последний серьезный актив Зиявудина Магомедова.

Фотография Зиявудина Магомедова отсюда