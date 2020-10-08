Мнение: Лучший мотоцикл с коляской, второе место по судостроению и рост торговли с Китаем

08.10.2020, 21:25, Разное

1. На заглавном видео – русский перевод популярного ролика с обзором отечественного «Урала». Канадские специалисты протестировали наш знаменитый мотоцикл и пришли к выводу, что это лучший мотоцикл с коляской. Отрадно наблюдать, как на Западе любят и покупают наши машины:

https://www.youtube.com/watch?v=dX8N_xAyiLE

2. В прошлом квартале Россия заняла второе место в мире по объёмам судостроения:

https://regnum.ru/news/economy/3082318.html

По итогам третьего квартала Южная Корея <…> занимает первое место в мире с показателем 1,42 млн CGT [компенсированная валовая вместимость], что составляет 45% от общемирового показателя. На втором месте Россия (860 тыс. CGT), на третьем — Китай (830 тыс. CGT).

По общим итогам года Россия, по всей видимости, не дотянет до второго места.

3. На фоне коронавируса товарооборот России с европейскими странами серьёзно упал, однако торговля с Китаем осталась почти на том же уровне. Китай становится всё более важным для нас торговым партнёром:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/kakaia-strana-iavliaetsia-glavnym-torgovym-partnerom-rossii-5f7617827f726b6a39af71d9

…Китай уверенно лидирует и занимает уже почти 20% торгового оборота нашей страны и является основным торговым партнёром. В прошлом году на Китай пришлось 111 миллиардов долларов торгового оборота, при этом Германия занимала второе место (53,1 миллиарда), тройку лидеров замыкали Нидерланды (48,7 миллиардов). В общем, расклад не изменился.

Германия и Нидерланды, между прочим, угрожают нам санкциями за Навального. А Европейский союз в целом надеется перейти на зелёную энергетику и сократить закупки российских углеводородов.

Как видно из цифр, опасаться нам нечего – даже если план выживших из ума европейцев сработает, мы просто развернём экспорт на восток. Экономика Китая стабильно развивается на фоне коронавирусного кризиса, спрос на наши товары будет там расти.