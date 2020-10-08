Политолог: И Россия, и Запад понимают необходимость ухода Лукашенко

08.10.2020, 21:23, Разное

Светлана Тихановская уже провела встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Оба европейских лидера выразили поддержку 38-летней любимице белорусов. Практическим выражением этой поддержки стали санкции в отношении 40 представителей белорусских властей. Но сам президент Белоруссии Александр Лукашенко под них не попал.

В Евросоюзе пояснили, что ограничительные меры не затронули Лукашенко, поскольку на Западе все еще надеются на возможность диалога с действующим в Минске режимом и освобождение политзаключенных. Но специалисты убеждены, что белорусский кризис можно решить лишь одним путем.

Владимир Гончарик, участвовавший в выборах президента Белоруссии в 2001 году, считает, что разговоры Тихановской с представителями Запада имеют лишь символическое значение и могут лишь помочь ей укрепить свой имидж. По мнению Гончарика, и Запад, и Россия понимают, что существует лишь один простой выход из сложившейся ситуации – Александр Лукашенко должен уйти в отставку.

Политик уверен, что именно Лукашенко является источником раскола в обществе и продолжает искать внешних врагов. Поэтому Москве следует понять, что среди протестующих в Белоруссии нет антироссийских настроений и начать диалог с Западом, чтобы совместно работать над урегулированием ситуации.