Мнение: Непреодолимое стремление

08.10.2020, 21:20, Разное

Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что в организме оппозиционера Алексея Навального не было яда, пока он находился в России. Глава СВР назвал заявления господина Навального об отравлении спецслужбами России «тупой русофобской пропагандой».

«Мы можем утверждать то, что на момент, когда блогер Навальный находился на территории РФ, в его организме какие-либо токсичные вещества отсутствовали. Это неоспоримый факт. У российской стороны есть подтверждение в виде образцов биологического материала Навального»,— сказал Сергей Нарышкин ТАСС.

Нюанс в чем. Зона ответственности СВР находится за пределами границ России. Внутри страны у СВР функционала нет. Ну, или не должно быть. Откуда у СВР есть "неоспоримые" факты того, были ли в чьем-то организме токсичные вещества или не были, если речь идет о внутрироссийском происшествии? Разве что СВР каким-то боком к этому происшествию имеет отношение. Может, и организовала его – почему бы и нет. Активность Нарышкина в деле вокруг Навального выглядит крайне странной, при чем тут он, СВР и отравление, которого не было – не ясно.

Даже если Навальный – агент ЦРУ, то и здесь Нарышкин вообще не при делах – контрразведка тоже не его специальность.

Есть такая поговорка – преступника всегда непреодолимо тянет на место преступления. Постоянное присутствие Нарышкина в теме отравления Навального, к которой он никакого отношения иметь не должен просто по должности, сильно напоминает эту поговорку.