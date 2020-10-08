Мнение: Защитная маска вместо антидепрессантов

08.10.2020, 21:10, Разное

Похоже, в Москве объявили конкурс на поиск новых полезных свойств защитных масок. И первую премию за гениальную идею получает столичный нарколог Татьяна Клименко.

Уважаемая Татьяна уверяет, что маска не только защищает от вируса (хотя многие считают, что это не так), но и дарит психологический комфорт. Вы, возможно, никогда этого не замечали и наоборот скажете, что все эти маски вас адски бесят и вы не видите в них никакого смысла. Но пришло время пересмотреть свое отношение к средствам индивидуальной защиты!

«Эта маска — это не только наша защита от заражения коронавирусом, но эта маска в какой-то степени является обеспечением нашей психологический защищенности. Потому что если я в маске, если все вокруг в масках — у меня не должно развиваться никаких тревожных расстройств. Я уверена в том, что защищена», — рассказала специалист.

Ребята, тревожные расстройства нам не грозят. Выбрасывайте афобазол, новопассит или что вы там употребляете и надевайте спасительные маски. Хотя есть подозрение, что у Татьяны какая-то особая маска…