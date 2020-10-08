Американский прибор не смог установить место утечки воздуха на МКС

08.10.2020, 21:08, Новости дня

Американское оборудование не смогло обнаружить место утечки воздуха в отсеке российского модуля «Звезда» на Международной космической станции, следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА.

Отмечается, что космонавт Иван Вагнер сообщил специалисту подмосковного центра управления полетами, что американский механический индикатор утечки ничего не обнаружил в протекающей промежуточной камере модуля «Звезда», передает РИА «Новости».

Так, по просьбе Земли космонавт обследовал прибором трубопроводы системы терморегулирования, герметичные вводы, заправочные клапаны и иллюминатор. Известно, что на ночь люк в «протекающий» отсек будет закрыт, но перед этим экипаж разместит в нем камеры GoPro и самодельные индикаторы (кусочки салфеток), которые могут указать на место утечки благодаря создаваемому ею микропотоку воздуха.

На данный момент скорость падения давления на МКС составляет 1 мм ртутного столба за 8 часов. При этом, в «Роскосмосе» уточнили, это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме.

При этом как рассказал экипажу руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, утечка воздуха «безумно малая», она «то есть, то нет», а предположительное отверстие или трещину размером 0,6-0,8 мм можно и не найти.

Также по мнению исполнительного директора по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергея Крикалева, на станцию придется доставлять дополнительные объемы воздуха, если экипажу не удастся длительное время устранить утечку.

Отмечается также, что сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.

Ранее сообщалось, что в модуле «Звезда» найдены два возможных места утечки воздуха. Специалист подмосковного Центра управления полетами сообщил космонавтам, что «есть две предполагаемые зоны». Одна из зон находится у аппаратуры широкополосной системы связи, другая – в районе трубопроводов.

Напомним, утечка, обнаруженная в модуле «Звезда», превышает величину нормативных утечек, может потребоваться дополнительная доставка кислорода.