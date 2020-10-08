 

Раненных при обстреле в Карабахе российских журналистов доставят в Ереван

08.10.2020, 21:08, Новости дня

Посольство РФ в Ереване находится в контакте с МИД Армении в связи с ранением российских журналистов в Нагорном Карабахе, двое из которых получили травмы средней тяжести, еще один в тяжелом состоянии, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Российское посольство в Ереване находится в контакте с МИД Армении в связи с ранением российских журналистов в зоне конфликта», – цитирует РИА «Новости» Захарову.

«По нашей информации, один из них находится в тяжелом состоянии, ему делают операцию. У двоих ранения средней тяжести, они также вскоре будут прооперированы», – отметила она.

«Как только все будут транспортабельны, их доставят в Ереван», – заключила Захарова.

Кроме того, Министерство иностранных дел НКР сообщило, что российский журналист и блогер Юрий Котенок, попавший под обстрел в Карабахе, находится в крайне тяжелом состоянии.

В ведомстве добавили, что жизни двух других пострадавших – военного корреспондента Левона Арзанова и сопровождавшего сотрудников СМИ Гранта Бадаляна – ничего не угрожает.

В четверг по собору Казанчецоц (собор Святого Христа Всеспасителя) в городе Шуши в Нагорном Карабахе нанесли два удара. После первого удара о пострадавших не сообщалось, после второго стало известно, что пострадали российские журналисты. Среди пострадавших оказался российский блогер Юрий Котенок. Он получил тяжелое ранение и был доставлен в больницу, его оперируют врачи.

Армянский собор Христа Всеспасителя Казанчецоц был построен в Шуши в XIX веке и отреставрирован в 90-х годах XX века.



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