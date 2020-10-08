Игорь Крутой раскрыл причину конфликта с Агаларовым и Фадеевым

08.10.2020, 21:05, Разное

Композитор и продюсер Игорь Крутой раскрыл причину конфликта с Эмином Агаларовым и Максимом Фадеевым. Своим видением ситуации он поделился в рамках интервью журналистке Алене Жигаловой для ее проекта «Алена, Блин!».

Уже пять лет Игорь Крутой не общается с коллегами по цеху Эмином Агаларовым и Максимом Фадеевым. С ними музыкант не собирается идти на примирение. Когда РМГ отдали Владимиру Киселеву, нужно было решать, что делать. Тогда Игорь Крутой предложил обратиться к Михаилу Гуцериеву, чтобы тот выделил для всех одну из частот. На ней планировалось открытие новой станции, где должны были объективно раскручиваться исполнители. Гуцериев одобрил эту идею, которую многие назвали «гениальной». Потом появилось предложение создания национальной премии. Игорь Крутой договорился, что мероприятие будет транслироваться в прайм-тайме на «России-1».

Завершив все дела в Москве, композитор улетел из страны, поскольку рожала его старшая дочь. Пока Игорь Крутой отсутствовал, Фадеев на общем собрании заявил, почему тот решает, на каком канале будет транслироваться премия. Эмин Агаларов и вовсе сообщил, что за организацию мероприятия Крутой взял гонорар в 1,5 миллиона долларов. Эту информацию продюсер сразу же опроверг. Кроме того, он позвонил Эмину Агаларову и попросил сказать, откуда тот получил подобные сведения. Артист, в свою очередь, отказался отвечать.

Тогда Игорь Крутой решил, что он уходит из проекта. Сообщив об этом Михаилу Гуцариеву, тот заявил, что продюсер предает их дружбу. В результате Крутой остался, а Агаларов и Фадеев вышли из проекта.