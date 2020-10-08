 

Звезда сериала “Дылды” Павел Деревянко продемонстрировал кубики пресса в коротких шортах

08.10.2020, 21:05, Разное

Известный отечественный актер Павел Деревянко не перестает восхищать многочисленных поклонниц, активно следящих за его публикациями в Instagram. Звезда молодежного сериала “Дылды” недавно продемонстрировал кубики пресса в коротких шортах.
Артист позирует в черных коротких спортивных шортах с тяжелым диском для штанги в руках. Деревянко физически напряжен, а на животе заметны кубики прокачанного пресса. В комментарии к фотографиям звезда театра и кино признался, что так у него проходит подготовка к Новому году.

Снимки российской знаменитости, сделанные в спортивном зале, не могли оставить подписчиц Павла Деревянко равнодушными. Как пишет “Политэксперт”, пользователи Сети назвали такие кадры хорошей спортивной формы актера вдохновляющими на занятия физическими упражнениями. Подписчики оставили множество положительных отзывов и комплиментов в адрес Павла Деревянко.



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