“Встретились две Шапочки”: Яна Поплавская показала маленькую экранную “наследницу”

08.10.2020, 21:05, Разное

Актриса и телеведущая Яна Поплавская до сих пор у многих ассоциируется с ролью советской “Красной Шапочки”. Знаменитость разместила в личном Instagram-блоге снимком, где позирует вместе с маленькой экранной “наследницей”, которая играет ту же роль, что и звезда российского кинематографа в детстве.

Яна Поплавская запечатлена с юной актрисой с шапочкой красного цвета на голове. Сама же представительница отечественного шоу-бизнеса выбрала для фотосессии красный пиджак. В комментарии к снимку Поплавская написала: “Вот и встретились Шапочки”. Она призналась, что всегда испытывает тепло, когда чувствует радость и счастье, с которыми ее встречают дети. Такие неподдельные чувства многие взрослые теряют, но некоторым удается сохранить этот дар. Знаменитость считает подобную особенность счастьем.

Как пишет “Глобал МСК”, большинство подписчиков запомнили Яну Поплавскую с детства именно благодаря “Красной Шапочке”, которую традиционно показывали на экранах к Новому году. Некоторые помнят актрису по ролям в более современных проектах. Пользователи Сети положительно отреагировали на публикацию Поплавской, не жалея комплиментов в адрес знаменитости и юной Красной Шапочки. Снимок набрал более 3000 отметок “Нравится”.