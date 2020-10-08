Нобелевскую премию по литературе присудили американской поэтессе Луизе Глюк

08.10.2020, 20:55, Разное

Нобелевскую премию по литературе в этом году присудили американской поэтессе Луизе Глюк. Церемония вручения наград транслировалась в YouTube-канале Нобелевского комитета.

Среди удостоенных премии по литературе такие авторы, как Бернард Шоу (1925), Томас Манн (1929), Герман Гессе (1946), Уильям Фолкнер (1949), Эрнест Хемингуэй (1954), Габриэль Гарсиа Маркес (1982).

Среди русскоязычных писателей премию получали Иван Бунин (1933), Михаил Шолохов (за роман «Тихий Дон», 1965).

В 1958 году премию получил Борис Пастернак, однако он под давлением властей СССР, которые критиковали писателя за его роман «Доктор Живаго», отказался от награды. Медаль и диплом были вручены его сыну в Стокгольме в декабре 1989 года.

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В 1964 году от Нобелевской премии отказался Жан-Поль Сартр — он первый, кто отказался от премии по собственному желанию.

В 1970 году лауреатом премии стал Александр Солженицын, в 1987 году — Иосиф Бродский. В 2015 году нобелевским лауреатом стала белорусская писательница и журналистка Светлана Алексиевич. Она стала первым с 1987 года русскоязычным писателем, удостоенным премии по литературе.

Сейчас Алексиевич — член Координационного совета оппозиции Беларуси, где с 9 августа проходят масштабные протесты из-за фальсификаций на выборах президента страны и жесткого обращения силовиков.

Накануне, 7 октября, вручали Нобелевскую премию по химии — ее присудили Эммануэль Шарпентье и Дженнифер Дудне за разработку методов редактирования генома.