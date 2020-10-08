Москва раскритиковала позицию ряда стран по ДОН

08.10.2020, 20:48, Новости дня

Неготовность некоторых стран четко подтвердить свои обязательства по Договору по открытому небу вызывает сомнения в их истинных намерениях, поэтому Москва не исключает ответных шагов, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Неготовность четко подтвердить свои договорные обязательства наводит на серьезные размышления относительно их истинных намерений. Разговор на эту тему не закончен. Продолжим анализ ситуации под углом наших возможных ответных шагов», – приводятся его слова на сайте ведомства.

Он также добавил, что РФ будет определять свою линию по ДОН с учетом заявлений и действий других его участников.

«Несмотря на объективные и субъективные вызовы режиму открытого неба, полагаем, что Договор сохраняет потенциал для того, чтобы «оставаться в строю» юридически обязывающих профильных международных соглашений, вносит вклад в дело укрепления безопасности и взаимного доверия. В то же время свою дальнейшую линию в отношении ДОН будем определять с учетом заявлений и действий других его участников, в том числе по итогам нынешней обзорной Конференции», – подчеркнул замглавы МИД.

Напомним, 21 мая президент США Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона выйти из Договора по открытому небу, позволяющего участникам соглашения совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В письменном заявлении госсекретарь США Майкл Помпео пояснил, что решение вступает в силу через шесть месяцев, считая от 22 мая, то есть 22 ноября.

Решение Вашингтона в Москве назвали «прискорбным», указав при этом на наличие претензий к Соединенным Штатам в рамках договора, а также предупредив, что в случае возвращения в Договор по открытому небу (ДОН) у Вашингтона возникнут сложности.

Россия, в свою очередь, объявила о намерении «полностью следовать всем правам и обязательствам» в рамках договора, пока соглашение остается в силе. В Москве также предупредили о наличии плана «Б» на случай окончательного выхода США из ДОН.

Кроме того, Москва пообещала ответить на попытки ограничить ее права как участника ДОН.