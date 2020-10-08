Российский сериал вошел в число 10 лучших на Netflix

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08.10.2020, 20:43, Разное

Российский научно-фантастический сериал “Эпидемия” попал в десятку лучших сериалов для знаменитой платформе Netflix. Ему удалось обойти культовых “Гриффинов” и “Американскую семейку”.

Сюжет сериала повествует об эпидемии неизвестного вируса, который передается воздушно-капельным путем и быстро приводит к смерти человека. Власти начинают закрывать города, а люди стараются сбежать из них любыми способами и выжить. Действия разворачиваются вокруг одной из групп выживших, передает Vse42.ru.



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