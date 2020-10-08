 

Компания Apple прекратила продажи наушников сторонних производителей

08.10.2020, 20:35, Новости дня

Ранее в сети уже появлялась информация о намерении «яблочной» компании прекратить продавать наушники сторонних производителей. Теперь это стало свершившимся фактом. Аналитики связывают данное решение с желанием освободить пространство от конкурентов, чтобы легче продвигать новые наушники собственного производства AirPods.

Как сообщают СМИ, под «сокращение» попали аксессуары Bose, Logitech и Sonos. Также эксперты считают, что вместе с наушниками AirPods компания Apple выведет на рынок недорогие колонки HomePod и полноразмерные наушники AirPods Studio.

Напомним, что в прошлом точно также продвигались фитнес-браслеты Apple Watch. Похоже, маркетинговая политика ведется уже по накатанной колее.



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