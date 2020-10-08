Горбачев объяснил невозможность возвращения Советского Союза

08.10.2020, 20:23, Разное

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев поделился своим мнением о том, почему в настоящее время невозможно вернуть Советский Союз. Политик считает, что объединительные процессы в мире протекают с большим трудом.

Горбачев считает, что бывшим социалистическим республикам не хватает “ума и опыта” для того, чтобы снова стать единым государством. В качестве примера он привел Белоруссию, где на протяжении трех месяцев не утихают акции протеста. Но экс-президент отметил, что объединительные настроения не пользуются популярностью и в остальной Европе, передает телеканал “Царьград”,