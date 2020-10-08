Глупая Настя – Личное мнение

08.10.2020, 20:15, Разное

Во всей этой истории с расставанием Тимати и Решетовой меня смущал один момент: Настю совершенно очевидно слили, но она подозрительно спокойна.



Фото: Соцсети

Такое поведение не вяжется с образом женщины, которую выводят в трусах на мероприятиях и на которой не женятся.

Бабы неопределённого рода деятельности, перекроившие свои лица у хирургов до неузнаваемости и выставляющие свои полуголые телеса напоказ в местах, куда большинство людей всё-таки приходит одетыми, как правило, держатся за мужскую пипиську руками и ногами.

До победного. До последнего. Сожмут виниры покрепче и терпят, терпят, терпят.

Берут измором, ведут войну с соперницами, глотают, прощают и никогда, ни при каких обстоятельствах не дают мужикам, которые их содержат, спокойно выйти из отношений.

Решетова же ведёт себя легко и непринуждённо: желает Тимке счастья, остаётся с ним друзьями. В общем, ведётся себя, как цивилизованный человек.

Эта самая цивилизованность меня и смущала. Ну, где Решёткина-Балконская, а где — цивилизованное поведение?

Она же то платок на голову по команде наденет, то лифчик снимет. Что султан прикажет, то она и исполняет: лишь бы не бросил.



Фото: Соцсети

Сегодня я, наконец, поняла, в чём истинная причина уивилизованного поведения Решетовой: Тимати будет участвовать в новом сезоне «Холостяка». В качестве этого самого холостяка.

Чтобы проект смотрели, Тимка должен быть свободным, как ветер, в глазах зрителя. , а, значит, Решетову нужно слить официально.

«Давай, Настька, притворимся, что мы расстались! Заработаю бабла, напомню о себе народу», — примерно с таким предложением, как мне кажется, обратился Юнусов к Балконской.

А она взяла и поверила, что Тиман расстаётся с ней понарошку, чисто для пиара.

Правда же заключается в том, что Настька — не в курсе, что Юнусов с ней расстался по-настоящему. Он знает, что они расстались, она — пока нет.

Так Тимати бережёт себя от бабских истерик и лишних финансовых трат, на которые его может попытаться выставить обиженная женщина.

Настя, тебя слили. Расставание с Юнусовым — это пиар только с твоей стороны. Он тебя действительно бросил, хоть на ушко и шепчет, что всё это — лишь игра.

Как думаете, права я? Почему?