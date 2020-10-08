Число заявок на выплату пособий по безработице в США остается высоким

08.10.2020, 19:50, Новости дня

Министерство труда США в четверг сообщило, что на прошлой неделе еще 840 тыс. американцев впервые обратились за пособием по безработице. Этот показатель немного ниже, чем неделей ранее, но все же свидетельствует, что пандемия коронавируса продолжает негативно влиять на американский рынок труда.

В США остаются нетрудоустроенными миллионы людей, а уровень безработицы составляет 8,1 процента. Экономисты прогнозируют,

что этот показатель может оставаться довольно высоким на протяжении грядущих месяцев. Пока удалось восстановить лишь половину из 22 миллионов рабочих мест, потерянных в результате пандемии коронавируса. Недельный показатель впервые поданных заявок на выплату пособий уже несколько недель держится на уровне ниже 900 тысяч, но продолжает колебаться.

Последние недельные данные намного ниже зафиксированного в конце марта рекордного показателя в 6,9 млн заявок, но они по-прежнему превышают максимальные показатели, наблюдавшиеся до пандемии. Работодатели в США вновь наняли миллионы сотрудников, уволенных в начале этого года из-за закрытия предприятий, однако некоторые сильно пострадавшие компании не спешат наращивать штат или вообще закрылись. На пике пандемии в апреле уровень безработицы в США превысил 14,7 процента.

В среду, 7 октября, глава аппарата Белого дома Марк Медоуз заявил, что Конгресс и администрация Трампа вряд ли смогут прийти к договоренности по комплексному пакету экономической помощи в связи с COVID-19. Днем ранее президент Трамп распорядился приостановить переговоры до дня выборов.

По словам Медоуза, администрация предпочитает поэтапный подход. Он не уточнил, какими именно вопросами предпочитает заняться Белый дом, но повторил слова президента о том, что Трамп готов поддержать отдельные законодательные акты, чтобы помочь американским авиакомпаниям и малому бизнесу, а также выделить пособия рядовым гражданам.

Медоуз сказал, что администрация Белого дома и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси достигли договоренности примерно по десяти пунктам, которые администрация «готова рассмотреть», если спикер согласится на «поэтапный» подход.