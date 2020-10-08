Украина и Великобритания: новый этап стратегического партнёрства

08.10.2020, 19:50, Новости дня

КИЕВ – Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Лондоне подписали Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба президента Украины.

На сайте президента Украины подчеркивается, что «закрепление общеполитических принципов двустороннего сотрудничества и партнерства в новом Соглашении имеет важное стратегическое и практическое значение».

«Сегодня для Украины и Великобритании исторический день: начинаем новый этап стратегического партнерства между нашими странами», – сказал президент Владимир Зеленский.

Он отметил «исключительную важность» Соглашения как новой основы для двусторонних отношений, с учетом выхода Великобритании из Европейского Союза.

Документ предусматривает проведение ежегодных заседаний диалога стратегического партнерства на высоком официальном или высшем правительственном уровне по всем аспектам двустороннего сотрудничества. Также предусмотрено проведение заседаний Торгового комитета, который будет состоять из представителей сторон.

В ходе переговоров президента Украины и премьер-министра Великобритании собеседники подчеркнули важность совместных действий в преодолении серьезных вызовов, с которыми сегодня сталкивается мир, а именно: последствий пандемии коронавируса и глобального климатического кризиса.

Борис Джонсон подчеркнул, что Великобритания придерживается позиции, что каждая страна должна получить вакцину, когда она будет создана. Владимир Зеленский отметил, что Украина имеет мощности для массового производства вакцины и ожидает ее появления.

Соглашение сблизило европейские фланги

Соглашение между Украиной и Великобританией сблизило восточный и западный фланги Европы. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам подписания документа. «У Европы есть два фланга. Есть западный фланг – это Великобритания. Есть восточный фланг – это Украина. И сегодня эти два фланга стали еще ближе друг к другу. А это значит, что сегодня Европа стала сильнее», – отметил глава украинского внешнеполитического ведомства, сообщает пресс-служба МИД Украины.

Меморандум и поддержка ВМС Украины

В ходе официального визита президента Украины в Великобританию 7-8 октября также был подписан Меморандум об усилении сотрудничества между Украиной и Соединенным Королевством, и проведены ряд встреч.

Меморандум предусматривает сотрудничество в оборонной отрасли. Он предусматривает привлечение финансирования Британского экспортно-кредитного агентства в размере 1,25 миллиарда фунтов стерлингов.

«Это должно существенно повысить эффективность и сократить сроки реализации совместных проектов в оборонной сфере, что является критически важным в условиях продолжающегося обострения ситуации в Черноморском регионе», – отмечается в сообщении на Интернет-сайте президента Украины.

В рамках официального визита президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена встретились в Букингемском дворце с членами британской королевской семьи Их Королевскими Высочествами Герцогом и Герцогиней Кембриджскими.

Владимир Зеленский вместе с супругой приняли участие в церемонии возложения венка к памятнику Невинным жертвам на территории главной соборной церкви Великобритании – Вестминстерского аббатства.

Президент Украины провел встречу со спикером Палаты общин парламента Великобритании сэром Линдси Хойлом.

Владимир Зеленский поблагодарил британских парламентариев за поддержку Украины в борьбе с российской агрессией и отметил высокий уровень межпарламентского диалога между Украиной и Великобританией.

Новый импульс для отношений

Политический аналитик института Евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач отмечает, что безопасность морского судоходства всегда была приоритетом внешней политики Великобритании.

«То, что Меморандум подписан, – это реализация и проекция внешней политики Великобритании, и жест доверия к Украине, несмотря на все разговоры и подозрения в пророссийских настроениях ее нового руководства. Меморандум о выделении Украине достаточно большого кредита 1,25 миллиарда фунтов стерлингов может быть направлен на целевые задачи: на поддержку Военно-Морского флота ВС Украины, на строительство катеров и частично на обустройство базы ВМС базы в Очакове», – говорит Владимир Горбач корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Тесному сотрудничеству между Лондоном и Киевом, по его словам, не препятствуют процессы, связанные с выходом Великобритании из Евросоюза.

«Это желание предать новый импульс отношениям проистекает не столько от изменений во власти в Украине, сколько от изменения внешней политики Великобритании, которая связана с процедурой завершения Брекзита. В Лондоне обратили внимание на Украину как на потенциального союзника, и увидели интерес в поддержке Украины, в ее борьбе против российской агрессии», – считает Владимир Горбач.

Западный вектор украинской политики

Руководитель Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков подчеркивает, что к нынешнему официальному визиту лидера Украины в Великобританию между странами не доставало договорной базы для расширения сотрудничества.

«Подписание Соглашения можно называть основополагающим моментом. Украина получит больше возможностей для сотрудничества с Великобританией. Это Соглашение открывает границы для украинских промышленников и по факту позволяет получить более интенсивное сотрудничество между странами», – говорит Сергей Быков корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что после Брекзита, Украине было необходимо подписание нового соглашения для большей интеграции с Великобританией и взаимной поддержке экономик двух стран. Вместе с тем, по его мнению, в подписании межгосударственного Соглашения все же «больше политики, чем экономики».