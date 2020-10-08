Власти Москвы назвали способ избежать ужесточения ограничений

08.10.2020, 19:48, Новости дня

Введения более жестких ограничений в столице не потребуется, если москвичи будут соблюдать масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию, сообщил начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

«Могу сказать, что цифры распространения коронавируса сегодня неутешительны, и это говорит о том, что пока не все москвичи ответственно относятся к использованию масок и перчаток. Если мы будем все требования соблюдать, то это за собой не повлечет введение более жестких ограничений», – сказал Данчиков в эфире канала «Россия 24», передает РИА «Новости».

Также министр добавил, что с четверга в столице значительно усилен контроль за соблюдением этих требований.

Ранее Данчиков заявил, что власти Москвы не рассматривают возвращение пропускного режима в столице, существующих мер безопасности должно быть достаточно. В то же время он напомнил, что жителям старше 65 лет и людям с тяжелыми хроническими заболеваниями рекомендуется не выходить из дома без особой необходимости.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что московские власти не обязывают, но рекомендуют частным школам и кружкам столицы принять решение о двухнедельных каникулах. Также мэр заявлял, что в Москве начнут вводить санкции против предприятий, нарушающих требование о переводе части сотрудников на удаленку.