Против руководства Нафтогаза завели дело о госизмене

08.10.2020, 19:48, Новости дня

Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что против руководства компании возбуждено уголовное дело, обвинение касается госизмены.

«Дело касается деятельности менеджмента компании. Но трудно расследовать деятельность менеджмента без фамилии Коболев. Оно построено на обвинениях в государственной измене. Когда оно было открыто, я не знаю. Бумаги по этому поводу получил сегодня», – сообщил Коболев в интервью «Громадському радио» («Общественному радио»), передает РИА «Новости».

Каким именно органом было возбуждено уголовное дело, Коболев не уточнил.

В июле на Украине завели дело о госизмене за импорт электроэнергии из России.