Мнение: Прекрасное стихотворение

08.10.2020, 19:40, Разное

“Не страна – апория Зенона”. А еще говорят, что умерла русская поэзия. Нет, оказывается – не умерла! В комментах привели стих от Юрия Нестеренко – человека, про которого никак нельзя сказать, что он живет без печали и гнева. Я прочел его впервые – и впечатлился настолько, что решил перепечатать.



Юрий Нестеренко

В дороге

До чего унылая земля!

Тянутся на всем пути поездки

Бурые раскисшие поля,

Серые сырые перелески.

Вместо неба – тусклая тоска,

В лужах отраженная стократно.

Оттого-то песня ямщика

Здесь всегда длинна и безотрадна.

Наш шофер, конечно, не ямщик –

Громыхает радио в кабине,

Девка безголосая пищит

Под мотив, рожденный на чужбине.

Может, в пестроте Майами Бич

И возможны песни в этом духе,

Здесь же этот музыкальный кич –

Словно миниюбка на старухе.

Бочаги, овраги, пустыри…

Мысли вязнут в мутной дребедени.

Солнца нет, и, словно упыри,

Люди не отбрасывают тени.

Стылый ветер да вороний грай,

Села – полумертвые, нагие…

Неужели гиблый этот край

В ком-то будит чувство ностальгии?

Где-то там, в Майами, в кабаке,

На потеху пьяным отморозкам

Толстый хмырь на русском языке

Врет, как он тоскует по березкам.

Врет ли? Вряд ли. Вот они во мгле –

Словно кости, что белеют рядом,

Но родившийся на сей земле

Навсегда отравлен трупным ядом.

Даже там, про здесь не говоря,

Не сбежит от качеств, им несомых.

Вечное дыханье ноября.

Холод, закрепленный в хромосомах.

Едем, едем… час ли, два ли, три? –

Та же грязь, и та же хмарь над нею…

Что б ни утверждали словари,

Версты миль значительно длиннее.

Да и есть ли им вообще конец,

Или цифры ничего не значат,

И отсюда ни один гонец

Никуда вовеки не доскачет?

Тишь да глушь, бурьян да лебеда,

Неизменность древнего канона…

Русь, куда несешься? Никуда.

Не страна – апория Зенона.

Внешняя иллюзия пути,

А на деле – сотни лет на месте.

Навье царство. Омут. Не уйти

От самим себе извечной мести.

Русь – тысячелетний страшный сон,

Зря, шофер, ты давишь на педали.

Тени что-то шепчут в унисон,

Пропадая в выморочной дали…

Всё мы едем, едем… Где? Когда?

Кто маршрутом нашим озабочен?

Лишь туман, да ржавая вода,

Да бурьян вдоль глинистых обочин…

Идиоты, понятно, сразу же завоют, что это, дескать, “русофобия” и что автор “ненавидит всё русское”. Но это их обычная унылая глупость, с которой бесполезно спорить. Бог с ними, “у кого что болит, тот о том и говорит”. Как самые отчаянные борцы с однополой любовью обычно сами оказываются латентными гомосексуалистами – так и те, кто во всех правдивых описаниях “Родины чудесной” отыскивают “русофобию”,чаще всего этим показывают, что сами в душе пуще всех стыдятся и презирают свою реальную Отчизну. То есть это люди, которые в глубине души на полном серьезе считают Россию старой, страшной, облезлой и покрытой язвами – а патриотизм, на их взгляд, заключается в том, чтобы ни о чем подобном никогда не писать и не упоминать, а описывать вместо России Швейцарию, называя ее при этом Россией.

Ну что тут скажешь? Только пальцем покрутить у виска.

Я бы сказал, что любовь к Родине в произведении Нестеренко – невероятная и оглушающая, причем она живет там помимо автора. Ибо родина – это ведь не ее мертвящий пейзаж, вечное царство осени, уныния и угасания; родина – это великолепный, полнокровный, могучий и ужасный русский язык, который в этом стихе предстает во всей первобытной и всемирной красе. Как говорится в другом прекрасном стихотворении (в прозе) – “невозможно представить, чтобы такой язык не был дан великому народу”.