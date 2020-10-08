 

Олег Кашин возглавит британский филиал RT

08.10.2020, 19:37, Разное

Главный редактор RT Маргарита Симоньян объявила об обновлении кадрового состава в британской редакции телеканала. Новым шеф-редактором назначен журналист Олег Кашин, ранее работавший в «Комсомольской правде», ныне проживающий в Лондоне.

«Мы поговорили с Дмитрием Константиновичем и ещё кое-кем, чьё имя я не могу называть, и пришли к выводу, что Олег Кашин — прекрасный журналист с большим международным опытом, прекрасно владеет русским и английским языками, умеет как организовать работу, так и выполнить существующее техзадание. Ещё одной отличительной чертой Олега является объективность и беспристрастность», — прокомментировала назначение Симоньян.

Помимо непосредственного управления работой редакции, Кашин займётся спецрепортажами и получит эфирное время для авторской получасовой программы, название которой станет известно позже. Несмотря на занятость, журналист продолжит проводить трансляции на YouTube, состоящие из краткой речи о важных событиях дня и ответов на вопросы зрителей в блиц-формате.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.09 / Мнение: День Победы Лукашенко

09.08 / Гибкий смартфон Huawei Mate X2 превратится в аналог Galaxy Z Fold 2 от Samsung

05.09 / Ксения Бородина поверила в женскую дружбу только после знакомства с Ольгой Орловой

26.08 / Попугай Игги Попа стал попечителем австралийского госпиталя для животных

21.07 / Ученые наконец объяснили, почему у людей бывает “гусиная кожа”

24.06 / Мнение: Почему на этот раз США могут и не выпутаться

08.09 / Перед смертью Ирине Печерниковой приснился загадочный вещий сон

20.07 / Ученые: Регулярные физические нагрузки помогают предотвратить гипертонию даже на территориях с загрязненным воздухом

21.09 / Ученые рассказали о представляющем опасность предмете в холодильнике

16.01 / Самые масштабные изменения политической системы России за 30 лет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска