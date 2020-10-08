Олег Кашин возглавит британский филиал RT

08.10.2020, 19:37, Разное

Главный редактор RT Маргарита Симоньян объявила об обновлении кадрового состава в британской редакции телеканала. Новым шеф-редактором назначен журналист Олег Кашин, ранее работавший в «Комсомольской правде», ныне проживающий в Лондоне.

«Мы поговорили с Дмитрием Константиновичем и ещё кое-кем, чьё имя я не могу называть, и пришли к выводу, что Олег Кашин — прекрасный журналист с большим международным опытом, прекрасно владеет русским и английским языками, умеет как организовать работу, так и выполнить существующее техзадание. Ещё одной отличительной чертой Олега является объективность и беспристрастность», — прокомментировала назначение Симоньян.

Помимо непосредственного управления работой редакции, Кашин займётся спецрепортажами и получит эфирное время для авторской получасовой программы, название которой станет известно позже. Несмотря на занятость, журналист продолжит проводить трансляции на YouTube, состоящие из краткой речи о важных событиях дня и ответов на вопросы зрителей в блиц-формате.