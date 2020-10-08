Мнение: Ранен военкор Юрий Котенок

08.10.2020, 19:35, Разное

В Шуше в результате обстрела тяжелое ранение получил военкор и главный редактор "Сегодня.Ру" Юрий Котенок. Для него это была отнюдь не первая война, где он работал. Его сейчас оперируют.

Также ранения получили еще несколько журналистов. Все это стало последствием удара Азербайджана по местному собору.

Журналисты приехали снять разрушения и попали под повторный удар по собору.

Посол Армении в РФ Вардан Тогонян прокомментировал ранение российского военкора Юрия Котенка при повторном обстреле Шуши. По его словам, речь, скорее всего, идет об осколочном ранении. После операции журналиста готовы немедленно транспортировать в Ереван или, по ситуации, в Москву — посольство готово организовать реанимационный борт. Помимо Котенка, есть еще трое раненых, их состояние не тяжелое, помощь оказывается на месте.