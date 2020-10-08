Мнение: О трёх подставах для Путина от Лукашенко

08.10.2020, 19:31, Разное

Спасение не вполне легитимного белорусского президента Александра #Лукашенко довольно дорого обходится его спасителю. России, впрочем, тоже. Во многих смыслах – от репутационного до экономического.

А будет ещё дороже. Потому что осмелевший батька вольно или невольно подставляет своего кремлёвского благодетеля.

Первое – сказка про «Майка и Ника». Если кто забыл, в начале сентября Александр Лукашенко сообщил российскому премьер-министру Михаилу Мишустину о фальсификации по отравлению Навального. Никакого отравления российского оппозиционера Алексея Навального не было, заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель являются фальсификацией, заверил премьера России белорусский президент. А потом близкое к нему СМИ опубликовало аудиозапись якобы перехваченного разговора Берлина и Варшавы, в котором обсуждается в том числе фальсификация результатов отравления Алексея Навального. Это всё было сделано настолько топорно, что вызвало шквал насмешек над «крепким орешком» по-белорусски.

И вот теперь «Майка и Ника» окончательно слили в утиль. Кремль сообщил о судьбе переданной спецслужбам России аудиозаписи: российские спецслужбы сделали с этими записями то, что было необходимо, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. То есть, никакого доклада главе государства по итогам их анализа не последовало. Плёнки оказались пустышкой, о которой в Кремле хотели бы забыть. Но не получается пока, и это репутационный минус для России.

Второе – с подачи Минска в базе данных российского МВД о разыскиваемых лицах появилась информация о белоруске Светлане Тихановской 1982 года рождения – лидера белорусской оппозиции. Меж тем в России уголовных дел в отношении Светланы Тихановской не возбуждалось. База пополняется на основании соглашения о взаимоотношениях МВД двух стран и соглашения об обмене информацией. Она «формируется в соответствии с Регламентом компетентных органов по осуществлению межгосударственного розыска лиц», пояснили в российском МВД.

И опять-таки, розыск Светланы Тихановской по указке Минска больше подставил Россию, чем Беларусь.

Третье – по мнению академика Сергея Глазьева, в осеннем падении рубля виноваты события в Беларуси. Хотя к мнению экс-советника Российского президента имеет смысл относиться с большой осторожностью, крупица правды в его мнении имеется. Содержание Беларуси стало ещё более тяжким бременем для России после новых займов для Минска. А угроза европейских санкций против РФ возросла.

Меж тем, девальвация российской валюты с лагом в 2-3 месяца выливается в усиление инфляционного давления. Цены растут из-за высокой доли импортных товаров или комплектующих, необходимых для их производства. А у людей в России и так с деньгами не густо.

Не слишком ли уже дорог для России картофельный президент?