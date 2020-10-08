В Минздраве хотят перевести школьников на дистанционное обучение до конца года

08.10.2020, 19:23, Разное

Директор Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России Андрей Фисенко предложил перевести российских школьников на дистанционное обучение до конца 2020 года. По мнению Фисенко, это позволит сдержать распространение COVID-19.

Профессор отметил, что переход на удаленку будет полезен как для Москвы, так и для всей России. Он обратил внимание, что темпы заражения усиливаются во всем мире: за последние два месяца общее число заболевших КОВИДом возросло с 20 до 36 миллионов человек, передает Пятый канал.