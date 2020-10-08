 

В Минздраве хотят перевести школьников на дистанционное обучение до конца года

08.10.2020, 19:23, Разное

Директор Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России Андрей Фисенко предложил перевести российских школьников на дистанционное обучение до конца 2020 года. По мнению Фисенко, это позволит сдержать распространение COVID-19.

Профессор отметил, что переход на удаленку будет полезен как для Москвы, так и для всей России. Он обратил внимание, что темпы заражения усиливаются во всем мире: за последние два месяца общее число заболевших КОВИДом возросло с 20 до 36 миллионов человек, передает Пятый канал.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.08 / Бюджетный смартфон HTC Wildfire E Lite получит процессор Helio A20

25.08 / Ученые: Таинственный Оумуамуа может быть инопланетной технологией

29.08 / Ученые доказали, что четыре столовых ложки оливкового масла снижают давление

08.07 / Ельцин требовал Тенгиз, Назарбаев в ответ потребовал вернуть Оренбургскую область – политолог

13.09 / Мигранты и Россия

19.08 / Меган Маркл и принц Гарри хотят сотрудничать с Голливудом как продюсеры

05.10 / Что произошло за ночь 5 октября. Коротко

10.08 / Мария Кравцова заразилась коронавирусом: “Несмотря на то что я спорт/зож, переболела я жестко”

21.09 / Вскрылись скандальные подробности ДТП с сыном брянского вице-губернатора

27.09 / Мнение: “Экономика Третьего Рейха: Крупп”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска