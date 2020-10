Мнение: Все самое лучшее про новые книги

08.10.2020, 19:20, Разное

"Автор книги про грибы закончил ее прям стильно. Настоящий миколог!

"Теперь, когда эта книга написана, я могу передать ее грибам, чтобы они ее уничтожили. Я смочу и засею том грибницей вешенки. Когда она прогрызет себе путь через слова, страницы, форзац и прорастет плодовыми телами (собственно то, что мы называем "грибами") на обложке, я съем их. Из другого экземпляра я выну страницы, помну их и с помощью слабой кислоты расщеплю целлюлозу бумаги на сахар. К сахарному раствору я добавлю дрожжи. Как только он превратится в пиво, я выпью его и замкну цепь."

***

Книжный рецензент Денис Песков в своем телеграмм-канале "Книгосвет" https://t.me/knigsovet

рассказывает об удивительных книжных новинках, в основном в жанре нонфикшн, как на русском, так и на иностранных языках.

Вот у него любопытная рецензия на книгу о Лувре:

Новая биография самого известного музея в мире начинается с неожиданного заявления: даже сами французы не знают, что означает слово «Лувр»! Известно, что так называлась местность, где была основана крепость, ставшая затем дворцом и музеем, но вот откуда у нее такое имя – загадка. А общедоступным музеем Лувр сравнительно недавно – в 1793 г. Именно поэтому подзаголовок книги – «Многие жизни музея». … Джеймс Гарднер, автор книги и авторитетный критик не только искусства, но и архитектуры, с упоением знакомит читателя с этапами строительства Лувра: от крепости на окраине города до культурного — а теперь и географического — центра Парижа…

Главным событием года Академии живописи и скульптуры — и событием величайшей важности для будущего Лувра — был ежегодный салон; возможно, первая выставка такого рода, когда-либо организованная. Первоначально поводом для организации ежегодной выставки было желание показать собрание покровителю Академии, министру Кольберу, по случаю его единственного официального визита в 1667 году: планов выставлять работы на всеобщее обозрение не было. Собственно ежегодная, доступная для избранной публики выставка официально оформилась только в 1737 году.

Одна из характеристик демонстрации там полотен диктовалась значительной высотой помещения — картины вешали одну над другой, до пяти-шести в один ряд. Одним из последствий появления Салона стало рождение искусствоведения в том виде, в каком мы его знаем сегодня: достоинства каждого произведения Салона обсуждались не только публикой, но и в печати такими критиками как Дени Дидро. Существует широко распространенное заблуждение, что все работы в Салоне были выставлены на продажу. На самом деле, хотя некоторые и были, большинство же уже было продано и выставлялось только с разрешения коллекционера. И хотя большинство художников боролись за то, чтобы появиться в Салоне, некоторые из них, особенно Фрагонар и Грёз на пике своей карьеры отказались от участия вообще.

Главным действующим лицом в бурной драме ежегодного Cалона был таписье (буквально переводится как «обойщик»), член Академии, решавший, что и где будет висеть, — неблагодарное занятие, сочетавшее в себе мастерство дипломата с искусством искусствоведа и умельца собирать пазлы: ему нужно было разместить на одной стене несколько сотен диссонирующих картин. Среди выдающихся художников, на которых возлагалась эта обязанность, можно выделить Шардена, служившего в этой роли семь лет подряд…

…Несколько лет спустя, 15 августа 1797 года, Лувр положил начало практике, оказавшейся чрезвычайно важной для будущих музеев во всем мире. В галерее Аполлона открылась специальная временная выставка, состоявшая из 427 рисунков из собрания музея, расположенных в соответствии со школами и конкретными художниками. Хотя эта выставка позиционировалась не более как коллекция рисунков, она вполне может считаться первым примером особой экспозиции. То есть того, что делают большинство музеев, включая Лувр, позволяя им заново изобретать себя от одного сезона к другому.

Целиком рецензия на книгу об истории Лувра (или даже пересказ ее) здесь http://enotable.org/luvr

Рекомендую для любителей истории искусства прочесть, так как Лувр — это один из музеев, создающих историю.

***

А вот обзор на книгу о ресторанных меню On the Menu: The World’s Favourite Piece of Paper. Nicholas Lander:

…Я, признаться, думал, что эта книга и будет о меню, как виде литературного жанра и предмете дизайна. По большому счёту я ошибся. Про эти моменты в книги как-то походя. Гораздо больше внимания уделяется меню как набору блюд. Так как автор сам известный ресторатор и ресторанный критик в Financial Times, то эта сторона дела ему очень близка…

… А ведь сначала в меню (Франция конца XVIII в.) присутствовало лишь одно блюдо – восстановливающий силы бульон, который так и назывался ‘un restaurant’(ресторан), а тот, кто его подавал именовался ресторатором.

… есть в меню как в документе и простор для пресловутого nudge: часть блюд выделяется другим цветом, десерты и сыры выделяются в отдельную карту, то же касается и коктейлей (к каждому предлагается свой хэштэг для Инстаграма), есть и другие хитрости. Причем не всегда создатели меню преследуют сугубо финансовую выгоду – часто им хочется, чтобы гости попробовали побольше разного, открыли для себя что-то новое. (Целиком https://t.me/knigsovet/1583)

***

Poached: Inside the Dark World of Wildlife Trafficking. Rachel Love Nuwer. Da Capo Press. 2018.

Все панды мира, даже в заграничных зоопарках принадлежат Китаю. Стоимость аренды составляет 1 млн. долларов в год. В случае рождения потомства аренда увеличивается соответственно, а через 3 года молодняк всегда отзывают в Поднебесную. Наверное, принимать присягу, но скорее всего для пополнения пула дипломатических инструментов, ибо эти симпатичные монохромные звери входят в арсенал «мягкой силы» КНР. Так, в 2010 после встречи Обамы и Далай-ламы двух детенышей, родившихся в США, немедленно вывезли в Пекин.

Но панды единственные, кому с Китаем повезло. Судьбы многих животных в руках Востока: если не дай бог они упомянуты в старинных манускриптах китайской традиционной медицины, то где бы они ни жили, рано или поздно за ними придут и сделают больно. (Целиком https://t.me/knigsovet/1060)