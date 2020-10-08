Мнение: Крупнейшие компании России, детский труд в СССР и Ленин про олигархию и госкапитализм

08.10.2020, 19:15, Разное

1. К вопросу о нефтяной игле. По идее, в «стране-бензоколонке» самая крупная компания не может заниматься ничем иным, кроме как качать нефть (например, та же саудовская корпорация Арамко). Однако у нас дела обстоят совершенно не так:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/nazvany-10-samyh-bogatyh-rossiiskih-kompanii-na-2020-god-5f7367fecdcd496427829521

Четыре из 10 крупнейших по рыночной капитализации компании в России не являются нефтегазовыми. Две из них – Сбер и Яндекс – вообще не занимаются добычей ресурсов (на них приходится почти четверть совокупной капитализации в первой десятке). Сбер при этом с большим отрывом лидирует в рейтинге, и, вероятно, будет укреплять позиции и дальше.

Если же мы посмотрим на первую сотню компаний, то нефтегазовых там будет уже совсем немного. Там будут ритейл, металлургия, телеком, химпром, финансы, машиностроение:

https://www.forbes.ru/rating/409143-200-krupneyshih-chastnyh-kompaniy-rossii-2020-reyting-forbes

Понятно, что нефтегазовая отрасль очень важна для нашей страны. Однако взгляд с высоты птичьего полёта показывает, что российская экономика – это отнюдь не подсобное хозяйство при бензоколонке.

2. Многие сейчас вспоминают про «счастливое советское детство». И действительно, для детей в СССР делалось немало: намерения, во всяком случае, у советских властей были благородными.

Однако вот рассказ женщины, которая на примере собственного опыта рассказывает о поколении 1970-х:

https://zen.yandex.ru/media/kunst/rojdennye-v-70e-pokolenie-kotoroe-vsem-doljno-a-emu-nikto-ne-doljen-5f718280fde6297ce3187d3e

Когда мы росли, время было таким, что ребёнок был практически рабом. Причем и для родителей, и для школы. Страшно вспомнить, сколько у меня, например, было обязанностей по дому – причем вполне взрослых. Мать всё время была на работе, и надо было к её приходу, как Золушке – посуду помыть, дома прибраться, в магазины сходить и т.д. (А ходить в магазины в 1970-е и 1980-е у нас в провинции это было то ещё развлечение – дикие очереди даже за молоком и хлебом).

Плюс у нас был огромный огород и всякие кролики-куры – это занимало просто огромную часть моей жизни, причем начиная с очень ранних лет.

И это у меня еще не имелось младших братьев-сестер. У меня была подруга, которая по полной программе нянчилась с младшей сестрой. Т.е. подруге было всего 7 лет, но она часто полностью отвечала за трёхлетнюю сестру, кормила её, спать укладывала и т.д. Часто она даже гулять не выходила – родители не велели, надо за сестрой смотреть.

И это ещё не самый худший вариант. Потом у меня появилась ещё одна подруга, которая была старшей дочерью в семье, где пятеро детей, из них трое мальчишки. Там вообще ад – перечень её обязанностей был такой, что не каждая взрослая баба справится.

И до кучи мы с этой подругой, начиная класса с 5-6 (по старому), каждый день ходили мыть полы в поликлинику, где подрабатывала её мать. Только мыли мы вместо неё – я лично для того, чтобы мы скорее гулять пошли, а ей приходилось, потому что велели (денег она с этого никаких не имела, это было нормально – надо родителям помогать. Кстати, карманных денег нам, конечно, не давали – мы сами зарабатывали себе. Я начала работать с 16 лет и когда два года училась в педучилище, то вечерами работала уборщицей).

И мы сами строили свою жизнь и помогали, помогали и помогали родителям. Точнее, делали чуть ли не всё, потому что родители же работают. И даже все каникулы проводили на огороде – прополка и полив лежали исключительно на нас.

Кстати, о каникулах. Начиная с первого класса, у нас была летняя практика. В младших классах неделю, потом в более старших классах срок увеличивался, и помню, после 9 класса этой практики был уже месяц. МЕСЯЦ школьных каникул просто съедался. И эта практика могла оказаться где-нибудь в середине июля, и ты такой вроде отдыхаешь (ну как отдыхаешь – полешь морковку на мамкином огороде), но у тебя еще впереди практика, и это страшно давит на психику, потому что НЕОХОТА на нее идти).

В младших классах мы на практике работали на пришкольном участке – все та же прополка-полив и т.п. (до сих пор любопытно, куда отправлялись эти помидоры и огурцы, потому что в школьной столовке я их что-то не видела).

А потом уже шла всякая экзотика. За школьные годы довелось поработать и на маслосырзаводе – причем наравне со взрослыми рабочими, и в лесхозе – пропалывать ёлки и сосны (та ещё работенка, они же колются), нянечкой в детском саду, ну и, конечно, откатать своё на швейной фабрике, (мы в школе попутно получали профессию швеи-мотористки).

Помимо летней практики, нас в школе постоянно куда-то гоняли – то доски укладывать, то дрова носить, то на стройку кирпичи подавать. (Это даже показано в “Выше радуги” – фильме моего поколения).

Само собой, мы ещё дежурили по классу и мыли полы (и что-то у меня это ностальгии не вызывает – поднять все стулья на парты, подмести, а потом ещё реально мыть целый класс. И это ещё ладно, когда у тебя мирная девочка – соседка по парте, и вы обе дружно моете пол. А вот если твой сосед какой-нибудь хулиган с соответственными дружками, то это дежурство в пытку превращалось).

И я уж молчу про картошку – каждую осень мы целый сентябрь ползали по колхозным полям, таская ведра с картошкой. Начиная со второго класса. Восьмилетние дети. С огромными ведрами.

У нас места северные, с середины сентября начинались дожди, холод, иногда снег. И вот ты голыми руками в этой ледяной грязи копаешься, картошку из неё добываешь, а потом мокрое тяжелое ведро тащишь к трактору. И зачем я вообще это вспомнила, даже грустно стало. 🙁

Видели ли мы какие-то деньги от этого? Конечно, нет. Я даже не знаю, куда и кому они уходили.

Правда, в это все попало не только наше поколение, старшие тоже это все огребли. Но мы были практически последними, кто это все испытал. Когда я закончила школу, уже пошли всякие новые веяния, отмена учебной практики, да и всякие молокозаводы, колхозы и швейные фабрики стали накрываться – гонять школоту уже было некуда.

И мы остались одинокие и замерзшие под этим ветром перемен. Те, кто был старше, успели так или иначе ухватить какие-то советские плюшки. <…>

Наши родители, которые гоняли нас как сидоровых коз, теперь требуют от нас заботы, тепла, ухода. Причем они сами нам всего этого не давали – они же работали с утра до ночи, им было некогда, они же строили социализм, пятилетка в три года, все дела.

И родители жили ради работы, ради каких-то своих целей. Родители были центром, а дети на периферии – сами пообедали, с ключом на шее погуляли, сами уроки выучили, сами прибрались, сами ужин на всех приготовили, сами в кружок записались, сами на прием к врачу в 8 лет сходили (это не выдумки, так примерно проходило и моё детство и детство моих сверстников).

Воспитание сводилось к проверке дневника и нотациям – “ты все делаешь не так, почему двойка, почему пол не вымыт, где куртку порвала?”

Но теперь мы должны предоставить родителям безусловную любовь, которую нам вообще не давали, комфорт и ухоженную старость.

При этом сейчас семьи детоцентристские. То есть мы своим детям уже должны предоставить всё – не дай бог их обидеть, не дай бог им не дать всего, что им потребуется.

И мы возимся с этими детьми, водим по кружкам, покупаем всякие прибамбасы, развлекаем, лечим в лучших клиниках, вывозим на море, даём карманные деньги и т.д.

В комментариях к посту по ссылке мнения разделились. Одни написали, что автор возводит поклёп на советскую Родину. Другие ответили, что всё примерно так и было. Третьи — что да, так было, но нечего ныть, это всё нормально.

Раннее приобщение детей к труду – отличная идея. Проблема социализма была в том, что детский труд был:

а) бессмысленным;

б) принудительным;

в) неоплачиваемым или низкооплачиваемым.

В таком формате, понятно, труд воспринимался детьми и подростками не как возможность заработать себе на мороженое, а как жестокое и несправедливое наказание. Такое отношение к труду многие сохранили и после распада СССР.

Вообще, возможности для построения карьеры в позднем СССР были крайне ограничены. Открыть собственное дело, которому можно было бы отдаться со всем возможным интересом и энергией, молодые люди почти никогда не могли: для этого нужно было стать либо уголовником по советским законам, либо востребованным артистом, музыкантом и т.д. Не могли молодые люди, разумеется, и примкнуть к какому-нибудь перспективному коллективу, чтобы дружно работать в условном квеструме или креативной пекарне. Все предприятия были государственными, со всеми вытекающими из этого тяжёлыми последствиями.

3. Блогер Ивано Иванов приводит любопытные реплики Владимира Ленина. Похоже, основатель советской системы вполне осознавал проблемы того, что на практике получилось у большевиков:

https://olegmakarenko.ru/1965709.html?thread=768312205#t768312205